Луцкий террорист, заставивший Зеленского прорекламировать фильм, получил срок

Дело рассматривалось два года

В июле 2020 года в украинском городе Луцк произошел теракт — тогда вооруженный мужчина взял в заложники 13 человек в автобусе и выдвинул ряд требований к известным людям, в том числе и к Зеленскому, чтобы тот прорекламировал фильм "Земляне". В результате после успешного освобождения всех граждан и ареста террориста было открыто дело в суде, которое получило свое завершение только в понедельник, 26 сентября.

Об этом сообщило украинское издание "Суспільне". Корреспондентка из зала суда отметила, что в Луцком районном суде террорист Максим Кривош был приговорен к 13 годам тюрьмы.

"Во время приговора осужденный швырнул в сторону судей кусок хозяйственного мыла и сказал, что виновным себя не считает", — говорится в сообщении.

Кривош швырнул кусок мыла

Судебно-психиатрическая экспертиза признала террориста вменяемым. Среди преступлений, за которые судили Кривоша – захват заложников, незаконное обращение с оружием, совершение теракта, покушение на жизнь правоохранителя. Суд признал его виновным по всем этим статьям.

Также все имущество, которым мужчина официально владел, было конфисковано. Максим Кривош сказал, что обжаловать приговор не собирается, но апелляцию на приговор может подать прокуратура, поскольку сторона обвинения настаивала на 15 годах тюрьмы.

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Как сообщал "Телеграф" ранее, режиссер фильма "Земляне", который Максим Кривош призвал прорекламировать Зеленского, написал обращение в Facebook, отметив, что создатели фильмы против терроризма.