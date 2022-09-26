Луцький терорист, який змусив Зеленського прорекламувати фільм, отримав термін

Справа розглядалася два роки

У липні 2020 року в українському місті Луцьк стався теракт — тоді озброєний чоловік взяв у заручники 13 людей в автобусі і висунув низку вимог до відомих людей, зокрема і до Зеленського, аби той прорекламував фільм "Земляни". У результаті після успішного звільнення всіх громадян і арешту терориста була відкрита справа у суді, яка набула свого завершення тільки в понеділок, 26 вересня.

Про це повідомило українське видання "Суспільне". Кореспондентка із зали суду зазначила, що у Луцькму районному суді терорист Максим Кривош був засуджений до 13 років в'язниці.

"Під час оголошення вироку засуджений жбурнув у бік суддів шматок господарського мила та сказав, що винним себе не вважає", — йдеться в повідомленні.

Кривош жбурнув шматок мила

Судово-психіатрична експертиза визнала терориста осудним. Серед злочинів, за які судили Кривоша – захоплення заручників, незаконне поводження зі зброєю, вчинення теракту, замах на життя правоохоронця. Суд визнав його винним за усіма цими статтями.

Також усе майно, яким чоловік офіційно володів, було конфісковано. Максим Кривош сказав, що оскарджувати вирок не збирається, але апеліцію на вирок може подати прокуратура, так як сторона обвинувачення наполягала на 15 роках в'язниці.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, режисер фільму "Земляни", який Максим Кривош закликав прорекламувати Зеленського, написав звернення у Фейсбуці, зазначивши, що творці фільми проти тероризму.