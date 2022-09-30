ВСУ уже под самым Лиманом: появилась информация об освобождении важного поселка

От Дробышево к Лиману менее десяти километров

Украинские защитники продолжают успешное наступление в Донецкой области и закрыли котел вокруг Лимана, а по неофициальным данным уже выбили оккупантов из населенного пункта Дробышево.

Так в телеграм-канале "Оперативний ЗСУ" появилось сообщение об освобождении этого поселка, а вместе с ним появилось и видео с украинскими защитниками.

Автор видеозаписи сообщил, что кадры были сняты 30 сентября, а Дробышево было освобождено силами 81-ой отдельной аэромобильной бригады ВСУ.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Стоит отметить, что от центра Лимана до центра Дробышево всего 9 километров.

Как сообщалось ранее, в пятницу, 30 сентября, стало известно, что ВСУ взяли Лиман в оперативное окружение, вместе с тем появилась информация, что украинские подразделения зашли в Ямполь. Потеря города будет иметь стратегические последствия для российских оккупантов, кроме того, попытки вырваться из окружения неизбежно закончатся для них тяжелыми потерями, поскольку единственный путь для отступления находится под огневым контролем ВСУ.