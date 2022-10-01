Где ночью гремели взрывы и кто удивил реакцией на заявку Украины в НАТО: новости, которые вы могли проспать

Начались 220-е сутки полномасштабной войны с россией, и поток информации зашкаливает уже с ночи

Украина продолжает противостоять российской федерации — как на политическом уровне, так и на фронте, уже более семи месяцев. Наши военные, невзирая на любые козни Кремля, постепенно продвигаются вперед, освобождая территории, а руководство страны ищет лучшие способы защититься от агрессии восточного соседа.

Чтобы вы не пропустили ничего важного, "Телеграф" собрал для вас пять самых громких новостей, которые стали известны в ночь на субботу, 1 октября. Они касаются не только Украины, но и мирового порядка.

Мощные ночные прилеты

После четырех утра во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога. Однако на Одесчине сирены включились лишь после двух громких взрывов, разбудивших жителей многих районов города (и даже пригорода).

Судя по протяжности звука, это вряд ли были силы ПВО, однако власти сразу не подтвердили факт прилета.

Чуть позже появилась информация от оперативного командования "Юг", где военные объяснили причину громких звуков.

Сейчас в городе и Одесском районе воняет гарью, но это связывают не с пожаром из-за взрыва. Есть данные о том, что на юге области еще поздним вечером загорелись плавни, которые пока не могут потушить.

Намного хуже обстановка в Николаеве, который также не спал ранним утром из-за громких взрывов. В отличии от Одессы, здесь мэр города Александр Сенкевич сразу прояснил ситуацию: к сожалению, российские снаряды угодили в жилой дом. Деталей инцидента пока нет, информации о пострадавших тоже.

Впрочем, сообщается, что на месте прилета начался серьезный пожар.

Украина собирается вернуться в Крым

Произойдет, скорее всего, это военным путем. Ждать осталось не так долго — всего до лета 2023 года. Такого мнения придерживается руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. В эфире национального телемарафона он сделал несколько резонансных заявлений, среди которых — и анонс возвращения Крымского полуострова под контроль Киева.

Вето от россии

Поздно вечером состоялось заседание Совбеза ООН, на котором западные страны попытались осудить незаконные "референдумы", которые рф устроила на оккупированных территориях Украины. Впрочем, резолюцию поддержать не удалось, ведь представители рф, ожидаемо, воспользовались своим правом вето.

При этом документ поддержали десять членов Совета Безопасности организации, еще четверо — Бразилия, Китай, Индия и Габон — воздержались во время голосования. Резолюция должна была осудить действия россии на мировом уровне, а также призвать Кремль вывести своих военных из территории Украины (в ее международно признаных границах).

США против Украины в НАТО?

Неожиданная подножка сближению Североатлантического Альянса и Украины была поставлена Америкой. По мнению советника президента по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана, в Белом Доме уверены — вопрос принятия Украины в НАТО следует решить "в другое время". На данный момент, заявил чиновник, куда важнее предоставить нашей стране все необходимые средства для противостояния российской агрессии.

"Любое решение о членстве в НАТО принимается между 30 членами Альянса и странами, которые хотят к нему присоединиться. Сейчас, на наш взгляд, лучший путь поддержать Украины — практическая поддержка "на земле", а процессом в Брюсселе стоит заняться в другое время", — заявил на брифинге Салливан.

Успехи ВСУ на юге Украины

На южном направлении фронта продолжается систематическое уничтожение военной техники армии рф и логистических центров врага. Лишь за прошедшие сутки россияне не досчитались важной системы "Солнцепек", РСЗО "Град" и нескольких танков.

Помимо этого украинские зенитчики избавились от очередной российской "птички" в небе — вертолета Ка-52 "Аллигатор".

Оперативно о всех важных событиях дня вы можете следить в нашем текстовом онлайне субботы: Война — день 220: "котел" для оккупантов в Лимане и подсчёты жертв в Запорожье.