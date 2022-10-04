ВСУ взяли очередной трофейный "Солнцепек" россиян – скоро можно будет создать отдельный батальон. Но нужно ли

Стоит ли ВСУ создавать трофейные части из огнеметов, захваченных в ходе боев

Среди множества образцов военной техники оккупантов, которые применяются в ходе вторжения в Украину, "любимцем" пропагандистов стал очередной "аналоговнет" в лице тяжелой огнеметной системы (ТОС) "Буратино" и его модификация "Солнцепек".

Так, накануне бойцы ВСУ смогли захватить полностью исправный и даже заряженный "Солнцепек", который теперь будет служить Украине. Причем это не первая подобная ТОС, ставшая трофеем наших бойцов, еще весной подобный образец был захвачен ВСУ.

Также в руки ВСУ попадали "Буратино", так что общее число ТОС вероятно достаточно велико для того, чтобы сформировать батальон огнеметов, для чего в ВС рф используют 9 боевых единиц.

"Аналоговнет" с кучей недостатков

Несмотря на распиаренность ТОСов, их реальная боевая эффективность довольно сомнительная. Прежде всего, тот же "Буратино" уже немолод и находится на вооружении с 1980-х годов. "Солнцепек" сравнительно новый – принят на вооружение в 2001-м году.

Формально тактико-технические характеристики ТОС впечатляют:

вес в 46 тонн на шасси танка Т-72;

оружие в виде 24 направляющих для термобарических боеприпасов, представляющих собой огнесмесь в виде аэрозоля, распыляемого в воздухе и затем подрываемого взрывом, способных накрыть площадь в 40 квадратных метров;

скорость в 65 км/ч и запас хода в 550 км с экипажем из 3 человек.

Но на деле тяжелые огнеметы рф имеют одну серьезнейшую слабость – это малую дальность стрельбы. Так, "Буратино" может стрелять примерно до 3600 метров, что в случае вооружения противника противотанковыми ракетами, способными бить до 5000 метров, делает его легкой мишенью и настоящей огненной могилой для экипажа.

Экипажу "Солнцепека" в этом смысле несколько лучше – его предельная дальность стрельбы составляет до 6000 метров, что превышает дальность стрельбы ПТУР. Правда в условиях боя легко подойти на более близкую дистанцию и попасть под удар украинской "Стугны".

Впрочем, при правильном применении трофейные "Буратино" и "Солнцепеки" усилят огневую мощь ВСУ, в то время как оккупанты все чаще вынуждены опираться на устаревшую технику, снимаемую с хранения.