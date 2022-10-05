Ампутация и пожизненное: предателя-полицейского настигла карма на Харьковщине

Мужчине оторвало ногу после того, как тот наступил на российскую мину

Во время оккупации многострадального города Изюм в Харьковской области один из бывших правоохранителей решил перейти на сторону оккупантов. Предатель помогал так называемой "народной милиции" разыскивать украинских патриотов, после чего над ними проводили жесткие пытки. Однако скрываться от кармы долгое время коллаборанту все же не удалось.

Как в среду, 5 октября, сообщили в пресс-службе полиции Харьковщины, изюмский предатель совместно с представителями так называемой "народной милиции" патрулировал город и "сдавал" кураторам патриотически настроенных жителей. После оккупанты начинали проверять этих людей, обычно применяя к ним жесткие пытки.

После того как украинский Изюм был деоккупирован, местонахождение коллаборанта было установлено. Злоумышленник пытался сбежать во время задержания, однако наступил на заложенную россиянами мину. В результате взрыва ему оторвало часть ноги. Мужчине оказали медицинскую помощь и задержали.

В отделе коммуникации также отмечают, что по данному факту уже открыто уголовное производство по части 2-й статье 111 относительно государственной измены. Если вина мужчины будет доказана, ему может грозить наказание в виде пожизненного лишения свободы. Псевдоправоохранителю уже сообщили о подозрении.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в селе под Чугуевом правоохранители обнаружили военную армию так называемой "луганской народной республики", которая переоделась в гражданскую одежду и скрывалась в заброшенных зданиях и лесу от наказания за совершенные преступления.