Оставили врага без "Ураганов" и "Солнцепека": как развивается ситуация на южном фронте

Авиация ВСУ нанесла удары по ПВО путинцев и местам скопления их живой силы

Пока государство-террорист обстреливает кварталы мирных городов, воины ВСУ стараются в честной борьбе на линии фронта доказать свое преимущество над врагом.

Об успехах наших воинов в южных областях за прошедшие боевые сутки рассказали в Оперативном командовании "Юг".

В частности, сообщается, что авиацией ВСУ нанесены мощные удары по четырем позициям противовоздушной обороны врага в Бериславском и Каховском районах, а также по трем местам скопления живой силы, вооружения и техники в Николаевском, Баштанском и Херсонском районах.

Кроме того, разгрому от авиации подверглись три командных пункта подразделений вражеской 35-й армии.

В свою очередь, украинским сухопутным силам удалось уничтожить две реактивные системы залпового огня "Ураган", РСЗО "Град", а также тяжелую огнеметную систему "Солнцепек".

Кроме того, путинские террористы потеряли станцию радиоэлектронной борьбы, два120-мм миномета, три танка, а. Российские войска при попытке проведения воздушной разведки также потеряли еще два беспилотника типа "Орлан-10".

Напомним, что накануне оккупанты нанесли очередной подлый удар по Украине, уничтожив спортивный колледж, в котором училась олимпийская чемпионка Харлан.