"Наши героини": Елена Зеленская трогательно поздравила украинских защитниц с праздником (фото)

Мужчин на фронте большинство, однако не стоит забывать, что и "слабый" пол боронит Украину наравне с ними

Украинскую землю всеми силами защищают не только мужчины, но и женщины, — более чем 41 тысяча украинок служит в рядах военных.

На это в День защитников и защитниц Украины обратила внимание первая леди Украины Елена Зеленская, и опубликовала подборку эффектных фотографий женщин на службе.

Она напомнила, что украинки надевали военную форму как в 2014 году, так и после полномасштабного вторжения россии в феврале 2022 года. Некоторые из них профессионально обучались военному ремеслу, другие же бросили мирные профессии и пошли защищать Украину.

Многие женщины наравне с мужчинами находятся под огнем на передовой

Есть женщины, которые командуют артиллерией и управляют дронами, другие же женщины прилагают все силы, чтобы другие защитники вовремя получили эту артиллерию, дроны, еду и лекарства на позиции.

Женщины тоже выполняют опасные боевые задачи

Зеленская объяснила, что на сегодня в Украине есть более чем 41 тысяча женщин-военных, при этом более восьми тысяч из них имеют офицерское звание. Еще 18 тысяч женщин задействованы в системе армии и работают на то, чтобы работала армия.

Также женщины спасают раненых

"Это очень важно, что с прошлого года сегодняшний день посвящен и защитникам, и защитницам, и мы можем отметить женскую роль в спасении страны. Спасибо вам, защитницы! И поклон всем защитникам!, — подчеркнула первая леди Украины. — Наши героини и герои, вы очень нужны нам и вашим семьям живыми и невредимыми. Обнимаем каждую и каждого – за каждый наш день жизни".

Стоит заметить, что 14 октября украинцы отмечают как День защитников и защитниц, а также Покрову, — в связи с этим ожидается, что российские военные могут обострить провокации, поэтому важно в этот день максимально соблюдать правила безопасности.

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал историю праздника Дня защитников и защитниц Украины.