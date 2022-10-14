"Наши героини": Елена Зеленская трогательно поздравила украинских защитниц с праздником (фото)
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Мужчин на фронте большинство, однако не стоит забывать, что и "слабый" пол боронит Украину наравне с ними
Украинскую землю всеми силами защищают не только мужчины, но и женщины, — более чем 41 тысяча украинок служит в рядах военных.
На это в День защитников и защитниц Украины обратила внимание первая леди Украины Елена Зеленская, и опубликовала подборку эффектных фотографий женщин на службе.
Она напомнила, что украинки надевали военную форму как в 2014 году, так и после полномасштабного вторжения россии в феврале 2022 года. Некоторые из них профессионально обучались военному ремеслу, другие же бросили мирные профессии и пошли защищать Украину.
Есть женщины, которые командуют артиллерией и управляют дронами, другие же женщины прилагают все силы, чтобы другие защитники вовремя получили эту артиллерию, дроны, еду и лекарства на позиции.
Зеленская объяснила, что на сегодня в Украине есть более чем 41 тысяча женщин-военных, при этом более восьми тысяч из них имеют офицерское звание. Еще 18 тысяч женщин задействованы в системе армии и работают на то, чтобы работала армия.
"Это очень важно, что с прошлого года сегодняшний день посвящен и защитникам, и защитницам, и мы можем отметить женскую роль в спасении страны. Спасибо вам, защитницы! И поклон всем защитникам!, — подчеркнула первая леди Украины. — Наши героини и герои, вы очень нужны нам и вашим семьям живыми и невредимыми. Обнимаем каждую и каждого – за каждый наш день жизни".
Стоит заметить, что 14 октября украинцы отмечают как День защитников и защитниц, а также Покрову, — в связи с этим ожидается, что российские военные могут обострить провокации, поэтому важно в этот день максимально соблюдать правила безопасности.
Напомним, ранее "Телеграф" публиковал историю праздника Дня защитников и защитниц Украины.