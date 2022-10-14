Донаты и не только: топ-6 советов для тех, кто хочет поблагодарить защитников Украины

Наши защитники и защитницы должны чувствовать поддержку каждого украинца

На защите Украины стоят миллионы людей, и это не только воины ВСУ, но все те, кто рискует жизнью ради Родины. В этот праздничный день они просят не приветствовать их фразами типа "Ну что там?" и "Когда все кончится?", а скорее рассчитывают на поддержку каждого, кто находится в тылу.

Сегодня мы расскажем, как поддержать наших защитников и поблагодарить их за спокойные дни и ночи.

Донаты хорошо снимают стресс

Феномен украинского волонтерства когда-нибудь точно будут изучать в учебниках по истории. Опрос КМИС в августе показал, что 81% украинцев жертвовали деньги на ВСУ и еще 16% сделали бы это, если бы была возможность. В условиях падения доходов населения и 30% инфляции волонтерам удается собирать на невероятные (казалось бы) вещи: то 600 миллионов на "Байрактары", которые в конце концов "оказались" спутником, то сто миллионов на ловца иранских "шахидов".

Украинское волонтерское движение так раздражает российско-фашистских пропагандистов, что они даже запускают кампании по его дискредитации. Но мы помним, зачем такая большая работа, поэтому донатьте большим и маленьким фондам, помогайте знакомым волонтерам, которым вы доверяете. Все для фронта, все для победы!

Помогать воинам можно не только через волонтеров, но и своими силами, умениями и опытом. Нет денег, но умеешь варить буржуйки? Прекрасно, сейчас самое время! Умеешь организовывать мероприятия — круто, сделай благотворительный вечер. Есть техника для строительства инженерных сооружений — поинтересуйся у военных, возможно, им как раз нужна твоя помощь!

Сказать СПАСИБО так просто и так НАДО!

Напишите каждому знакомому защитнику и защитнице, как важно то, что они делают! Даже случайные люди в военной форме на улицах или в общественном транспорте заслуживают уважения. Ничто так не вдохновляет воинов в освобожденных ими городах и селах, как искренние проявления радости и признательности местных жителей.

Поблагодарите их улыбкой, словом или даже коротким спасибо! Это наши воины и наши защитники, они этого точно заслужили!

Берегите информацию о ВСУ

Враг очень коварен, ведет не только войну на фронте, но и информационную. Военные будут благодарны, если информация об их перемещении или местоположении останется в секрете.

Главным источником новостей о ходе боевых действий должны оставаться официальные государственные и военные структуры. Это важно, чтобы чувствительной информацией или привлечением внимания врага к ней не навредить нашим воинам. Жизнь защитников и защитниц важнее лайков и репостей в соцсетях.

Ветеранам нужна поддержка и по возвращении с фронта

Война – это экстремальный опыт, с которым бывает потом трудно адаптироваться в мирной жизни. Поэтому громада должна позаботиться о своих героях, их семьях, помочь с реабилитацией, лечением, трудоустройством.

Семьи павших героев должны ощущать крепкую опору в обществе, благодарном за принесенные семьями жертвы.

Помните, что военные и их семьи проходят настоящий ад, к сожалению, не все защитники возвращаются домой, поэтому они должны видеть поддержку и понимание в глазах соседа, товарища и просто прохожего.

О Героях нужно рассказывать

Журналисты, блогеры, педагоги, художники и кинематографисты могут рассказать миру правду о борьбе Украины со злом. В отличие от наших врагов, для украинцев каждый павший Герой важен. История каждого погибшего или убитого должна быть рассказана и показана. Мир должен знать о героизме простых украинцев, чтобы в будущем ни у кого не было желания против нас воевать.

Готовьтесь стать в ряды защитников

Силы обороны Украины велики, но не безграничны. Каждый день война уносит жизни и здоровье наших воинов. Чтобы выстоять, защитники и защитницы должны рассчитывать, что в соответствующий момент найдется тот, кто придет им на смену.

Этим кем-то можете стать вы. И для такой миссии нужно готовить себя заранее: поддерживать надлежащую физическую форму, приобретать новые знания и умения, важные во время боевых действий.

Например, в больших городах есть курсы военной подготовки для гражданских, где вас научат обращению с оружием, тактической медицине и особенностям нахождения в боевых условиях. Выучить основы обращения с оружием можно также в сети интернет, достаточно роликов есть на YouTube.

Объединяемся и поздравляем наших защитников и защитниц с их праздником!

Материал подготовлен совместно с Центром стратегических коммуникаций и информационной безопасности