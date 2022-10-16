Россияне ждут контрнаступления ВСУ на двух направлениях: актуальные карты боев

Враг продолжает атаки на востоке и юге, а также пытается поразить целы в тылу

Российские военные продолжают попытки не только выйти на границу Донецкой области, но и снова захватить позиции западнее Кременной и удержать ранее захваченные территории. В рф ожидают продолжения украинского контрнаступления, в частности — на Кременную и Сватово.

Как говорится в отчете Института изучения войны, заявление про начало генерального контрнаступления на севере Херсонской области, также появилось из российского источника. Украинские военные тем временем отчитываются про ликвидацию очередных скоплений россиян и их техники.

Под ударами россиян не только города близко к линии фронта, такие как Давидов Брод на Херсонщине или Бахмут на Донеччине, но и Дмитровка в Киевской области. Оккупанты используют дроны и ракеты, чтобы навредить украинцам.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Российские войска продолжают попытки атаковать западнее Кременной в районе Новосадово. Россияне заявляют об успехах, но их слова не находят подтверждения. Линия от Оскола до Кременной на линии огня и в Харьковской, и в Луганской области. По данным части источников, украинские военные наносят удары по россиянам не только на линии от Сватового до Кременной, но и в Северодонецке и на купянском направлении. Украинское наступление на Кременную и Сватово — кошмар российских военных пропагандистов. Один из них заявил о планах Украины деоккупировать Сватово к 17 октября. Украинский Генштаб подобную информацию не комментирует.

Контрнаступление ВСУ на востоке

В Донецкой области враг пытается прорваться в районе Бахмута, Авдеевки, Марьинки. Ожесточенные бои идут на этом направлении уже не один месяц.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Россияне массово заявили про начало украинского контрнаступления на линии фронта между Давыдовым Бродом и Дудчанами на севере Херсонской области. Украинские военные продолжают хранить оперативное молчание. ОК "Юг" отмечает, что уничтожена станция РЭБ оккупантов. Украинская авиация произвела 13 ударов и повредила или уничтожила часть ПВО в Бериславском и Каховском районах, живую силу и технику в Николаевском и Баштанском районах. Аналитики считают, что украинские силы, продолжат наносить удары по российским силам, которые действуют на оставшихся российских линиях снабжения на юге Украины.

Карта контрнаступления на юге Украины

Как ранее сообщал "Телеграф", россия продолжает мобилизационную кампанию, но не все добровольцы доживают даже до отправки на фронт — кроме пьяных смертей и самоубийств, они погибают в перестрелках. Мобилизация стала первым, что заставило россиян задуматься про войну. Вторым толчком может стать освобождение Херсона от российского ига.