Укр

Россияне ждут контрнаступления ВСУ на двух направлениях: актуальные карты боев

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Силы специальных операций ВСУ Новость обновлена 16 октября 2022, 07:28
Силы специальных операций ВСУ

Враг продолжает атаки на востоке и юге, а также пытается поразить целы в тылу

Российские военные продолжают попытки не только выйти на границу Донецкой области, но и снова захватить позиции западнее Кременной и удержать ранее захваченные территории. В рф ожидают продолжения украинского контрнаступления, в частности — на Кременную и Сватово.

Как говорится в отчете Института изучения войны, заявление про начало генерального контрнаступления на севере Херсонской области, также появилось из российского источника. Украинские военные тем временем отчитываются про ликвидацию очередных скоплений россиян и их техники.

Под ударами россиян не только города близко к линии фронта, такие как Давидов Брод на Херсонщине или Бахмут на Донеччине, но и Дмитровка в Киевской области. Оккупанты используют дроны и ракеты, чтобы навредить украинцам.

Карта боевых действий в Украине 16.10
Карта боев в Украине

Восток Украины

Российские войска продолжают попытки атаковать западнее Кременной в районе Новосадово. Россияне заявляют об успехах, но их слова не находят подтверждения. Линия от Оскола до Кременной на линии огня и в Харьковской, и в Луганской области. По данным части источников, украинские военные наносят удары по россиянам не только на линии от Сватового до Кременной, но и в Северодонецке и на купянском направлении. Украинское наступление на Кременную и Сватово — кошмар российских военных пропагандистов. Один из них заявил о планах Украины деоккупировать Сватово к 17 октября. Украинский Генштаб подобную информацию не комментирует.

Карта контрнаступления ВСУ на востоке
Контрнаступление ВСУ на востоке

В Донецкой области враг пытается прорваться в районе Бахмута, Авдеевки, Марьинки. Ожесточенные бои идут на этом направлении уже не один месяц.

Карта боевых действий в Донецкой области 16.10
Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Россияне массово заявили про начало украинского контрнаступления на линии фронта между Давыдовым Бродом и Дудчанами на севере Херсонской области. Украинские военные продолжают хранить оперативное молчание. ОК "Юг" отмечает, что уничтожена станция РЭБ оккупантов. Украинская авиация произвела 13 ударов и повредила или уничтожила часть ПВО в Бериславском и Каховском районах, живую силу и технику в Николаевском и Баштанском районах. Аналитики считают, что украинские силы, продолжат наносить удары по российским силам, которые действуют на оставшихся российских линиях снабжения на юге Украины.

Карта контранступления в Херсонской области 16.10
Карта контрнаступления на юге Украины

Как ранее сообщал "Телеграф", россия продолжает мобилизационную кампанию, но не все добровольцы доживают даже до отправки на фронт — кроме пьяных смертей и самоубийств, они погибают в перестрелках. Мобилизация стала первым, что заставило россиян задуматься про войну. Вторым толчком может стать освобождение Херсона от российского ига.

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#Карта #Война #Сватово