Есть два варианта: министр рассказал, при каких условиях будут принудительно отключать свет

В Кабмине обратились к украинцам с просьбой

В среду, 19 октября, российские оккупанты нанесли ракетные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в результате чего по всей стране возникли сбои в электропитании. В связи с этим были введены графики потенциальных отключений света, которые могут быть применены в случае, если добровольное сокращение потребления электроэнергии будет менее 20%.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко во время телемарафона. По его словам, первая составляющая уменьшения потребления – это сознательное сокращение.

"И вторая — когда этого не хватает, мы с учетом обстрелов и повреждений энергосистемы вынуждены ввести принудительные ограничения", — сообщил Галущенко.

Он также отметил, что результаты добровольного сокращения ощутимы, в частности, в первые дни после начала обстрелов оно составляло около 10%. Однако понятно, что призывы не всегда работают особенно, по его информации, в западных областях Украины. Министр энергетики напомнил, что уменьшение потребления на 20% критически помогло бы энергосистеме, иначе они вынуждены будут начать веерные отключения электроэнергии по всей Украине по установленным графикам.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Офисе Президента Украины заявили, что отключения электроэнергии в Украине могут происходить в течение всего дня 20 октября. Украинцев призвали ограничить потребление света.