Скандал с Красным Крестом, еще одни иранские дроны и "бавовна" на россии: 6 новостей, которые вы могли пропустить
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 742
Собрали последние новости, которые могли пройти мимо вас
Утро вторника, 25 октября, выдалось для украинцев достаточно спокойным, насколько это возможно, когда твои соседи оккупанты.
"Телеграф" собрал главные новости вечера и ночи, которые вы могли пропустить.
Скандал вокруг Красного Креста
Российский Красный Крест собирает деньги в помощь семьям оккупантов.
В связи с этим Красный Крест Украины призывает партнеров из Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца к введению строгих мер по недопущению таких действий российским Красным Крестом.
Состояние энергетической системы в Украине
С начала вторжения рф нанесла 85 ударов по объектам энергетики в Украине (51 удар из них был в октябре), больше всего пострадала Днепропетровщина, Львовщина и Виннитчина.
"Это политика уничтожения украинцев путем создания условий, непригодных для жизни. С приближением зимы российское руководство сознательно лишает людей базовых вещей: воды, электричества, тепла. Так же как сознательно обрекало на голодную смерть во время Голодомора 1932-1933 годов. Это терроризм. военное преступление", — подчеркивает генпрокурор Андрей Костин.
Помощь защитникам
Министр обороны Алексей Резников в понедельник побеседовал с главой Пентагона Ллойдом Остином, в ходе разговора обсудили следующий американский пакет безопасности помощи Украине.
Между тем, ДБР передало военным более 2,5 млн пачек сигарет, изъятых по делам по фактам контрабанды подакцизных товаров и подпольного производства табачных изделий.
Кто наводит ракеты по Украине?
Расследователи The Insider, Bellingcat и Der Spiegel обнаружили секретное подразделение в составе Главного вычислительного центра Вооруженных сил россии и идентифицировали 30 военных инженеров, наводящих ракеты на гражданские объекты Украины.
Некоторые из них много лет работали военными инженерами, но многие из этих людей — молодые мужчины и женщины, ранее задействованные в сфере информационных технологий, в частности разработчики компьютерных игр.
"Бавовна" на россии
В Брянской области рф между Новозыбковым и Злинкой сработало взрывное устройство на железнодорожном пути.
В мониторинговой группе "Белорусский Гаюн" утверждают, что этот путь "активно используют для военных перевозок россия-Беларусь".
Иран может передать рф еще дронов
рф может получить держащий от Ирана новый вид дронов-камикадзе — "Meraj-521", заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.
По его мнению, эти дроны не совершат какого-либо перелома, но они будут методично, поэтапно создавать ВСУ проблемы. И их нужно уничтожать.
Оперативно следить за событиями дня с фронта также можете с помощью нашей онлайн-трансляции – Война – день 244: ВСУ сдерживают оккупантов на Донбассе и местами сами наступают.