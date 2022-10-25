Скандал с Красным Крестом, еще одни иранские дроны и "бавовна" на россии: 6 новостей, которые вы могли пропустить

Собрали последние новости, которые могли пройти мимо вас

Утро вторника, 25 октября, выдалось для украинцев достаточно спокойным, насколько это возможно, когда твои соседи оккупанты.

"Телеграф" собрал главные новости вечера и ночи, которые вы могли пропустить.

Скандал вокруг Красного Креста

Российский Красный Крест собирает деньги в помощь семьям оккупантов.

В связи с этим Красный Крест Украины призывает партнеров из Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца к введению строгих мер по недопущению таких действий российским Красным Крестом.

Скрин сайта российского ЧХ

Состояние энергетической системы в Украине

С начала вторжения рф нанесла 85 ударов по объектам энергетики в Украине (51 удар из них был в октябре), больше всего пострадала Днепропетровщина, Львовщина и Виннитчина.

"Это политика уничтожения украинцев путем создания условий, непригодных для жизни. С приближением зимы российское руководство сознательно лишает людей базовых вещей: воды, электричества, тепла. Так же как сознательно обрекало на голодную смерть во время Голодомора 1932-1933 годов. Это терроризм. военное преступление", — подчеркивает генпрокурор Андрей Костин.

Помощь защитникам

Министр обороны Алексей Резников в понедельник побеседовал с главой Пентагона Ллойдом Остином, в ходе разговора обсудили следующий американский пакет безопасности помощи Украине.

Между тем, ДБР передало военным более 2,5 млн пачек сигарет, изъятых по делам по фактам контрабанды подакцизных товаров и подпольного производства табачных изделий.

Кто наводит ракеты по Украине?

Расследователи The Insider, Bellingcat и Der Spiegel обнаружили секретное подразделение в составе Главного вычислительного центра Вооруженных сил россии и идентифицировали 30 военных инженеров, наводящих ракеты на гражданские объекты Украины.

Некоторые из них много лет работали военными инженерами, но многие из этих людей — молодые мужчины и женщины, ранее задействованные в сфере информационных технологий, в частности разработчики компьютерных игр.

"Бавовна" на россии

В Брянской области рф между Новозыбковым и Злинкой сработало взрывное устройство на железнодорожном пути.

В мониторинговой группе "Белорусский Гаюн" утверждают, что этот путь "активно используют для военных перевозок россия-Беларусь".

Иран может передать рф еще дронов

рф может получить держащий от Ирана новый вид дронов-камикадзе — "Meraj-521", заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

По его мнению, эти дроны не совершат какого-либо перелома, но они будут методично, поэтапно создавать ВСУ проблемы. И их нужно уничтожать.

Оперативно следить за событиями дня с фронта также можете с помощью нашей онлайн-трансляции – Война – день 244: ВСУ сдерживают оккупантов на Донбассе и местами сами наступают.