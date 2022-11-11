Лить и капать не будет: синоптики обещают последние комфортные выходные перед ужасными "минус 11"

Через неделю может намести полметра снега, поэтому нужно срочно завершать все дела на даче

В соответствии с прогнозом народного синоптика, в ближайшие дни украинцев ожидает сравнительно комфортная погода.

"Сколько видит синоптический глаз – дождей в Украине не видно", — пишет в социальной сети синоптик Наталья Диденко. При этом она делает оговорку, что речь идет о выходных.

А в пятницу, 11 ноября, вероятны дожди – ​​на севере Украины, местами в центральной части, а также в Одесской области. В Киеве 11 ноября также ожидается дождь, местами, небольшой. Температура воздуха пока не меняется: в течение дня ожидается +8+12, в Крыму до +14 градусов.

В свою очередь коллега Натальи Диденко, синоптик Игорь Кибальчич, прогнозирует, что на выходные, 12 – 13 ноября, погода ожидается без существенных осадков, только ночью в субботу местами в западных областях пройдёт небольшой дождь. Ветер в субботу северо-западный, 5 – 10 м/с, в воскресенье ожидается его усиление до 9 – 14 м/с, на Левобережье днём отдельные порывы до 15 – 20 м/с. Температура воздуха существенно не изменится.

"Поэтому можете планировать заключительные работы на дачах, утеплять перед зимой стены, крыши, то красить и подкрашивать. Да и ездить, перевозить грузы без дождя, по более твердому – лучше", — рекомендует Диденко.

Также синоптик солидарна с народным синоптиком Стасом Щедриным в том, что похолодание ожидается на следующей неделе. А 18-19 ноября даже возможен снег. При этом она пока что не обещает минус 11 градусов мороза по ночам.

Похолодание подтверждают и погодные сайты. Так, согласно информации "Динамики погоды", в Киеве температура "уйдет в пике" 16 ноября.

Погода в Киеве

Примерно в эти сроки начнется снижение температуры воздуха и на западе страны.

Погода на западе страны

В центре самые большие "минусы" ожидаются 19 ноября.

Погода в центральных областях

На день позже температурная кривая поползет вниз на юге.

Погода в южном регионе

При этом радует то, что снижение температуры будет временным, и затем начнется плавное повышение. А в декабре в части областей температура даже будет подниматься до +14 градусов днем. Именно такая погода и нужна большинству украинцев – тогда не страшны никакие проблемы с перебоями поставок газа и другие страшилки.