"Призываем партнеров": Кулеба выступил с заявлением насчет переговоров с кремлем

россия хочет взять паузу, чтобы оправиться от поражений и продолжить войну с новой силой

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба расставил все точки над "і" в вопросе якобы давления союзников на нашу страну относительно мирных переговоров с россией и рассказал, как далеко может зайти Украина в освобождении своих территорий.

На своей странице в Facebook Кулеба посвятил этой теме отдельный пост. В первую очередь он отметил, что президент Владимир Зеленский абсолютно уверен, что дальше Украина будет освобождать свои территории и своих людей, а россия должна вывести свои оккупационные войска с территории Украины в международно признанных границах.

Что касается дипломатии, Украина от нее не отказывается. Однако как отмечает Кулеба, пока кремль говорит на языке ультиматумов и пытается добиться переговоров, чтобы взять паузу и оправиться от поражений на поле боя, Украина идти на это не будет. Союзников также призывают не подыгрывать в этом москве.

Также Кулеба заявил, что Киев не рассматривает даже теоретически какие-либо уступки по вопросу Крыма.

"Нет ни для нас, ни для международного права никакой разницы между Херсоном и Севастополем. Все это – Украина", — отмечает Кулеба.

А что касается медийных разговоров о давлении на Украину со стороны союзников, то они, по мнению министра, бессмысленны.

"Я вообще советую всем оставить это доисторическое восприятие Украины как того, на кого давят и кого заставляют. Сегодня Украина давит и заставляет. Мы творим новую историю вместе с теми в мире, кто стоит с нами бок о бок", — пишут Кулеба.

Также глава МИД Украины обратился ко всем, кто сомневается или не верит в победу Украины в этой войне.

"Следует помнить одну вещь: невозможно победить, если не верить. Я благодарю всех, кто верит в победу Украины. Вы не пожалеете, что заняли такую ​​позицию", — подытожил Кулеба.

Напомним, что американский дипломат Курт Волкер спрогнозировал, как и когда закончится война в Украине.