Будет ли давление на Киев в вопросе переговоров с россией: в США возникли разногласия

Американский генерал считает, что вопрос с переговорами между Украиной и россией должен быть решен сейчас, а в администрации Байдена его мнение не разделяют

В администрации США возникли некоторые споры относительно того, стоит ли оказывать давление на Киев для прекращения войны в Украине путем переговоров с россией.

Мнения политических деятелей разделились. Председатель Объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли призывает к дипломатическому решению конфликта уже сейчас. А советники Байдена выступают против, считая, что сейчас" еще не время" и оказывать давление на Украину в этом вопросе не нужно. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на источники.

Как отмечает издание, Милли на внутренних совещаниях заявил, что Украина достигла на поле боя "примерно столько, сколько она могла разумно ожидать до наступления зимы". В связи с этим генерал считает, что закрепить достижения украинцы должны путем переговоров с рф.

В то же время советники Байдена не поддерживают такую позицию, хотя и считают, что война в Украине в конечном итоге закончится за столом переговоров. Однако по их мнению, сейчас ни одна из сторон к переговорам не готова, а США в свою очередь не должны оказывать давление на Украину.

Также официальные лица заявляют, что мнение генерала Милли не разделяет ни Байден, ни советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Напомним, ранее советник Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, в каком случае возможна дискуссия с россиянами.