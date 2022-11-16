Григорий Козловский снова откликнулся на запрос военных: "Будем работать для фронта, сколько необходимо"

Григорий Козловский — меценат ремонта авто для 45-й и 47-й бригад ВСУ

Григорий Козловский, — львовский бизнесмен, почетный президент ФК "Рух", недавно принявший участие в благотворительном вечере-аукционе в поддержку военных, еще с 2014 года помогает Вооруженным силам Украины и с начала широкомасштабного вторжения российских войск лишь увеличил масштабы материальной помощи.

Григорий Козловский за свой счет уже отправил на нужды ВСУ 250 артиллерийских планшетов, 2 мультифункциональных учебных комплекса, 70 радиостанций, 50 генераторов, около 2 000 саперных лопаток, сотни болгарок, ноутбуков и планшетов, минивэн. Также с его помощью были капитально отремонтированы 15 автомобилей для нужд военных. Григорий Козловский хорошо понимает потребность украинских военных на передовой в автомобилях и помогает с их оперативным ремонтом.

Часть машин, отремонтированных при содействии бизнесмена, затем оснащается пулеметом, и на таком авто бойцы выполняют боевые задачи на фронте. Также на внедорожниках личный состав ВСУ может быстро и легко доехать до места назначения по бездорожью, полям и другой труднопроходимой местности. Но из-за тяжелых условий эксплуатации у таких машин очень велик износ и они нуждаются в регулярном ремонте или даже полноценной замене..

Авто для фронта, отремонтированное с помощью Григория Козловского

"Автомобили — одна из основных потребностей нашего войска на фронте. В условиях боевых действий они часто выходят из строя и нуждаются в быстром ремонте. Расходы на эти работы для 45-й и 47-й бригад я решил взять на себя", — рассказал Козловский.

Ремонт внедорожника для нужд ВСУ при содействии Григория Козловского

Как написал военный в соцсети, первая машина, купленная Григорием Козловским, прожила чуть больше месяца на передовой. Она была уничтожена во время вражеских обстрелов. Но, по словам Андрея Огоновского, уже через месяц у них была другая, "профинансированная Петровичем". И она работает исправно, добавил он.

Ремонт внедорожника для нужд ВСУ при содействии Григория Козловского

Григорий Козловский еще раз подчеркнул, что важнейшая задача сегодня — добиться победы. "Без этого все наши планы, все, чем мы до сих пор занимались в жизни — не имеет смысла. Поэтому работали, работаем и будем работать для фронта. Не столько, сколько сможем, а столько — сколько будет необходимо", — подчеркнул меценат.

При содействии Григория Козловского ВСУ получают авто для работы на фронте

Григорий Козловский уже передал двум львовским бригадам, — 45-й и 47-й, — 6 военных грузовиков, экскаватор, сетки, 20 раций, а также, по его заказу были сделаны полтысячи буржуек, в которых так нуждаются на фронте.

Как рассказал командир 45-й отдельной артиллерийской бригады Олег Файдюк, Григорий Козловский и менеджеры клуба привозят именно то, в чем существует острейшая потребность, и бойцы бригады им за это благодарны. В последний раз им привезли оборудование для балансировки колес, шиномонтаж, компрессоры, аккумуляторы для зарядки, инструменты, отбивные молотки и другую необходимую технику.