Украинские военные "взяли" очередной танк из СССР: чем интересен Т-80БВ (видео)

Танк Т-80 был популярен в СССР — его прозвали "летающим" за поразительную для тех лет скорость

Российские оккупанты продолжают "поставлять" украинским Силам обороны технику — взятую во время боев или отступления врага как трофеи. Одним из последних в руки украинских воинов на Херсонщине попал танк Т-80БВ.

Такие танки уже не раз захватывались у россиян. Важно, что они есть и у Украины, а значит после ремонта и очистки от российской пропагандистской символики танк можно будет поставить "на гусеницы". Если повреждение слишком сильное — сделать донором запчастей для техники.

Т-80 был основным танком, производящимся в Советском союзе. Их выпускали в санкт-петербурге, омске, Харькове. У танка пять основных модификаций, последнюю из которых представили в 2018 году — это модель Т-80БВМ. Ее предшественника украинские военные используют в своих целях.

Т-80БВ был модификацией танка Т-80Б с установкой нового комплекта навесной динамической защиты "Контакт-1". Принят на вооружение в 1985 году. Лобовая часть корпуса и башни имеет трехслойное комбинированное бронирование с керамическим наполнителем. На танках Т-80БВ установлен газотурбинный двигатель ГТД-1000ТФ мощностью 1100 л.с.

Основные характеристики:

масса — 43,7 т,

длина с пушкой — 9,651 м,

скорость по шоссе — 70 км/ч,

дальность хода — 500 км,

боекомплект пушки — 38 выстрелов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что по состоянию на октябрь украинским военным удалось взять трофеями 400 танков оккупантов — многие после контрнаступления на Харьковщине. Количество техники при продвижении на Херсонщине пока неизвестно. Отметим, что часть танков и другой техники противника удается обнаружить и повредить благодаря украинскому спутнику.