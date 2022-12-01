Оккупанты продвигаются на востоке: актуальные карты боев в Украине

Враг пытается продавить линию обороны

Российские оккупанты продолжают упорно атаковать на Бахмутском направлении. С мая они пытаются продвинуться, и в последние дни добились незначительных успехов. Аналитики Института изучения войны (ISW), считают, что россияне продолжают действовать как с Северодонецком — истощая войска в не сильно важных населенных пунктах месяцами.

По мнению экспертов, даже если продвижение россиян в районе Бахмута продолжится и из-за этого украинские войска вынуждены будут покинуть город, Бахмут предлагает мало оперативных преимуществ. "Затраты, связанные с шестью месяцами жестоких, упорных и изматывающих боев вокруг Бахмута, намного перевешивают любое оперативное преимущество, которое русские могут получить от взятия Бахмута", — отмечают в отчете.

На линии Святово-Кременная продолжаются бои. Враг ведет наступление в районе Авдеевки.

Карта военных действий в Украине

Восток Украины

Враг продолжает попытки отражать атаки украинских военных и вернуть позиции в районах Сватово и Кременной. Оккупанты не могут сойтись в оценке темпов украинского контрнаступления в этом районе бои идут возле Стельмаховки и Белогоровки.

Карта боев на северо-востоке Украины

В Донецкой области оккупанты продвигаются к Бахмуту. В Курдюмовке оккупантам удалось захватить восточную половину населенного пункта, аналитики опровергли захват населенного пункта, о котором заявляют россияне и сообщают про сохранение позиции украинских военных на западе населенного пункта. К северо-востоку от Бахмута продолжаются атаки. Не останавливают наземных атак и в районе Авдеевки и, вероятно, Угледара.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Российские войска на восточном берегу продолжают оборонительные мероприятия и обстрелы правого (западного) берега Днепра. Украинские военные продолжают ликвидировать оккупантов издалека, в частности в Пологах и Токмаке Запорожской области. Операции на Кинбурнской косе продолжаются, оккупанты ранее выселили оттуда людей.

Карта военных действий в Херсонской области

Как ранее сообщал "Телеграф" этот участок суши крайне важен и может стать более удобным для контрнаступления на восток Херсонской области. Оккупанты возводят линии обороны так, чтобы быть готовыми к потере косы.