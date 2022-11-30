Оккупанты продвинулись возле Бахмута: актуальные карты боев в Украине

Российские военные раздувают свои успехи, чтобы казаться значительнее — атаки на Бахмутском направлении продолжаются более трех месяцев

Российские оккупанты незначительно продвинулись в Бахмуте, но свои успехи на словах вероятнее всего сильно преувеличивают. Кадры с геолокацией подтвердили толко продвижение к юго-востоку от города.

ISW (Институт изучения войны) прогнозирует, что деградировавшие российские силы вокруг Бахмута вряд ли быстро поставят Бахмут под угрозу неминуемого окружения. В районе Сватово и Кременной продолжается украинское наступление и попытки россиян отвоевать позиции атаками.

Враг также атаковал в районе Северска, Авдеевки, на западе Донецкой области. На Херсонщине — укрепляет линии обороны.

Карта боевых действий в Украине

Восток Украины

Украинские военные продолжают контрнаступательные операции северо-западнее Сватово. Враг ведет постоянные артиллерийские обстрелы Купянского направления и периодически атакует. Украинские военные наносят удары по местам сосредоточения войск в Сватово, ведут наступление в районе Куземовки и трассы Сватово-Кременная. Оккупанты также атакуют в районе Новоселовского, одновременно заявляя про захват населенного пункта. Российские источники считают, что как только погода стабилизируется, атак россиян станет больше. Украинские военные также продолжают наносить удары по линиям логистики в тылу врага на Луганщине. Россияне атаковали западнее Кременной, чтобы восстановить позиции на Лиманском направлении, а также в районе Белогоровки на юг от Кременной.

Карта боев на северо-востоке Украины

В Донецкой области в районе Бахмута идут ожесточенные бои, россияне незначительно продвинулись к юго-восточным окраинам Бахмута. Вероятно, враг мог захватить Андреевку, Озаряновку и Зеленополье — согласно заявлениям из рф. Россияне заявляют это продвижение как первую победу после захвата Северодонецка и Лисичанска. ISW продолжает оценивать, что в настоящее время Бахмуту не угрожает российское окружение. Враг пытался активизировать наступление к северо-востоку от Бахмута в районе Северска и Соледара. В районе Соледара их атаки отбит, как и в окрестностях других населенных пунктов.

В районе Авдеевки и Марьинки россияне также заявили про оперативные успехи впервые за восемь лет. Атаки врага отражены в районе Первомайского, Невельского, Красногоровки.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Враг укрепляет оборону и ведет плановые обстрелы. Оккупанты наращивают админ присутствие и контроль. На Херсоншину хотят стянуть росгвардию. Оккупанты продолжают обстреливать правый берег, а украинские войска наносят удары по скоплениям оккупантов в районе Полог, Токмака, вероятны взрывы в Скадовске и Геническе.

Карта военных действий в Херсонской области

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинские и российские военные ждут установки морозной погоды, чтобы продолжать ведение боевых действий. Враг выстроил линию обороны на Луганщине.