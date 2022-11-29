Оккупанты раздувают свои успехи в районе Бахмута: актуальные карты боев в Украине

Украинские военные держат линию фронта

Российские оккупанты усилили атаки вокруг Бахмута и из-за погоды поменяли тактику. Они также распускают дезинформацию о своем приближении к городу.

Как отмечают аналитики Института изучения войны, это не предвещает неминуемого окружения Бахмута русскими. Согласно снимкам геолокации продвинуться оккупантам удалось в районе Озаряновки, но источники из рф активно заявляют про более масштабное наступление. Исследователи считают, что это может быть частью информационной операции, направленной на выставление войск рф в лучшем свете. Но даже заявленные врагом продвижения не дали существенного преимущества, ведь они проходят вдали от основных магистралей.

В районе Сватово и Кременной продолжаются бои. На юге враг укрепляет позиции на востоке Херсонской области. Украинские силы наносят удары по военным объектам и логистическим путям на оккупированной части юга Украины.

Карта военных лействий в Украине

Восток Украины

Бои в части Харьковской и Луганской областей продолжаются. На Купянском направлении враг оборонялся, частью атаковал на северо-запад. Россияне развивают оборонительные рубежи к северу и югу от Сватово. Эксперты считают, что оккупанты могут уделять первоочередное внимание обороне района Сватово, чтобы обезопасить критически важные линии логистики идущие на восток в российские тыловые районы, такие как Старобельск. Западнее Кременной также идут бои — враг переходит в наступление, вероятно желая вернуть позиции на Лиманском направлении.

Карта боевых действий на северо-востоке Украины

В Донецкой области враг продвигается в районе Бахмута — украинские беспилотники наносили удары по росвойскам в Озаряновке в 15 км от города. Но россияне заявляют про серьезное движение вперед, которому нет подтверждения, вероятно, это часть информкампании вокруг российской армии и ЧВК. Враг атаковал населенные пункты южнее и северо-восточнее Бахмута.

В районе Авдеевки и на запад от Донецка оккупанты продолжили атаковать. В районе Водяного, Первомайского, Невельского, Марьинки, Новомихайловки идут бои. Россияне серьезно повредили артиллерийскими обстрелами инфраструктуру прилегающих к линии фронта городов.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Оккупанты усиливают меры безопасности в Херсонской и Запорожской области — ищут диверсантов. Они также продолжают рыть окопы, возводить укрепления и перемещать военную технику на Арабатской стрелке. Они используют ее как еще один путь в Крым. Обстрелы правобережья продолжаются. Украинские военные наносят удары по скоплениям оккупантов в Запорожской и Херсонской областях там, где дотягивается оружие — район Мелитополя, Голая Пристань, Раденск.

Карта военных действий на юге Украины

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинские военные проводят операции на Кинбурнской косе — небольшом участке суши, закрывающим вход в Днепро-Бугский лиман и позволяющий контролировать часть Черного моря. Помочь украинским военным в деоккупации юга Украины и в дальнейшем Крыма помогло бы превращение его в "остров" — перерезание основных линий снабжения.