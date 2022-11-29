Журналист Андрей Цаплиенко рассказал, чем россия может ударить по Украине

Информация поступает из разных источников, в том числе с оккупированной территории.

На авиабазе "Энгельс-2" сейчас сконцентрировано около двух десятков стратегических бомбардировщиков. На подвесках некоторых Ту-95МС уже снаряжены ракеты. Орки снаряжают также и Ту-160.

Ракеты подвозятся и в Севастопольскую бухту.

На юге россияне подтягивают комплексы С-300. Несколько установок отмечено в Запорожской области.

На севере в Беларуси сконцентрировано большое количество "Искандеров" и РСЗО. Есть вероятность, что на этот раз россиянам удастся дожать Лукашенко, и тот разрешит применение белорусских РСЗО "Полонез".

Нельзя сказать, применят ли весь этот арсенал. Так же, как нельзя сказать, когда применят. Но вероятность очень высока.

Если будут применять, то могут бить по украинским целям несколько дней подряд. Несколькими волнами, чтобы каждая последующая не дала Украине времени восстановить то, что разрушила предыдущая. Это только один из возможных сценариев.

Также враги будут гарантированно искать наши системы ПВО. Ребята из Воздушных Сил, которые сейчас находятся на боевом дежурстве, это главная надежда Украины. Поэтому большая просьба к адекватным людям не снимать и не выкладывать работу систем противовоздушной обороны. А к неадекватным придет Служба Безопасности.