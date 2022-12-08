Подготовка к блекауту, активизация "Шахедов" и мир в 2023: новости, которые вы могли проспать

Собрали важные новости на утро, которые вы могли пропустить

Ночь на четверг, 8 декабря, не обошлась без тревог и сообщений о взрывах, однако есть ряд хороших новостей.

"Телеграф" собрал главное за вечер и ночь, что могло пройти мимо вас.

Война может закончиться уже в 2023 году?

Уже в 2023 году в Украине может наступить мирное время, – об этом президент Владимир Зеленский заявил, комментируя свое звание самого влиятельного человека Европы от Politico.

"Украинцы также будут самыми влиятельными в следующем году, но уже в мирное время", — подчеркнул он.

Ситуация в энергосистеме

Пока невозможно возобновить работу энергосистемы в полном объеме, — рассказал в вечернем обращении Зеленский.

По его словам, все службы работают над увеличением генерации, но восстановить 100% энергосистемы просто невозможно. Больше всего отключений сейчас в Киеве и области, на Львовщине, Житомирщине, Полтавщине, Винниччине и Закарпатье.

Есть и приятные новости, — в ночь на 8 декабря в "Укрэнерго" начали возвращать свет в Одессу.

Помощь Украине

США не дают Украине ЗРК Patriot, однако работают над предоставлением других систем ПВО, рассказала спикер Белого дома Карин Жан-Пьер.

Чехия предоставит Украине очередной транш помощи в размере 2 млн евро — их направят на медицинскую сферу и обустройство жилья для переселенцев.

С начала агрессии рф Франция доставила в Украину 2 600 тонн оборудования и товаров: это генераторы, аварийные укрытия, медицинское оборудование, транспортные средства экстренной помощи, сборные мосты, продукты питания.

В 2022 году Литва подготовила 500 украинских военных — в 2023 году планируют провести обучение для 1500 бойцов, сообщает Министерство обороны Литвы.

Также в Литве объявили сбор спальных мешков для Украины, хотят собрать 75 тысяч.

Готовимся к блекаутам

ГСЧС развернула уже 1072 "Пунктов незламности".

Между тем операторы работают над тем, чтобы в случае критических перебоев с электроснабжением украинцы 3 суток имели связь, потому что сейчас есть проблема, что без света базовые станции выключаются через полчаса.

Каждую базовую станцию оборудовать генератором невозможно, однако можно сделать резерв связи на 3 суток в критических точках, в частности, сейчас подводят сети к пунктам незламности, — рассказал председатель Госспецсвязи Юрий Щеголь.

Активизация "Шахедов"

Россия некоторое время не могла использовать иранские дроны в Украине из-за уязвимости конструкции на морозе, однако снова начала их запускать, — вероятно, оккупанты модифицировали БПЛА для работы в холодных условиях.

Аналитики ISW прогнозируют, что в ближайшие недели войска рф увеличат использование иранских дронов против Украины в поддержку своей кампании против критической инфраструктуры.

Оперативно об обстановке на фронте также читайте в нашей трансляции – Война – день 288: Оккупанты пытаются наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях.