Защищал Украину шесть лет: под Бахмутом погиб еще один белорус-доброволец

Боец был участником операции Объединенных сил

Российская армия продолжает попытки захватить Бахмут на Донетчине, из-за чего город постепенно превращается в руины. На этом же направлении погиб гражданин Беларуси Алексей Авдеенко с позывным "Якуб", который был добровольцем в Вооруженных силах Украины. Он был в составе тактической группы "Беларусь".

Об этом сообщила мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" в своем Telegram-канале. Как отмечается, Алексей активно участвовал в боевых действиях на стороне Украины еще до полномасштабного вторжения России в Украину. Погиб он 4 декабря.

"Таким образом, известно о гибели уже 16 белорусских добровольцев, погибших, защищая Украину после 24 февраля 2022 г.", — сообщили в мониторинговой группе.

Кроме того, о его жизни рассказали больше в пресс-службе полка имени Кастуся Калиновского. Оказывается, еще с 2016 года Алексей жил в Украине и тогда же подписал контракт с ВСУ.

"Руководство полка Калиновского прекрасно его знало, хотя он и не был в нашем составе. Алексей принимал участие в боевых действиях в Донецкой области во время операции Объединенных сил. С первых дней полномасштабной войны активно участвовал в обороне Украины", — говорится в сообщении.

Пост пресс-службы полка

Как сообщал "Телеграф" ранее, на войне в Харьковской области погиб военнослужащий Дмитрий Рябцев, которому товарищи дали позывной "Золотой".