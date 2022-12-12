С "шахидами" можно эффетивно бороться: украинские воины рассказали о необычном лайфхаке
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Shahed не чувствительны к морозам, но "пасуют" при нелетной погоде
Пока специалисты "Укроборонпрома" заняты разработкой необычного дрона-камикадзе, который может возвращаться на базу, украинские военные, похоже, смогли найти "противоядие" против баллистических ракет и беспилотников оккупантов.
О нем в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат, передает "Апостроф".
По его словам, речь идет о разных боеголовках – "различных видах бавовны".
"Ни "Искандеры", ни ракеты С-300, ни ракеты иранские… Баллистика на сегодняшний день недоступна для сбития средствами противовоздушной обороны, которые есть у нас на вооружении", – рассказал спикер ВС ВСУ.
При этом он подчеркнул, что уничтожать дроны можно – но не в воздухе, а в момент взлета.
"Поэтому самый эффективный метод уничтожения этих ракет – это на старте, там, где они находятся. Различные виды "бавовны" могут помочь уничтожить эти ракеты", – поделился Игнат.
Другими словами, когда оккупанты только запускают дрон, нужно успеть ударить по нему в момент взлета, и дальше "птичка" лететь не будет.
Как именно этого удастся достичь, военный не стал раскрывать, добавив лишь, что партнеры Украины будут в дальнейшем помогать в этом нашей стране.
Также Игнат рассказал о еще одном моменте, который подметили украинские бойцы: на использование иранских "шахедов" влияет нелетная погода с сильным штормовым ветром и резкие температурные перепады. Поэтому учет погодных условий и тесное сотрудничество с синоптиками-метеорологами может облегчить задачу нейтрализации вражеских дронов.
Напомним, что на днях был представлен новый украинский дрон, который может работать в паре с уже испытанным HIMARS.