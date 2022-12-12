Мобилизация-2023 в Украине: кто не подлежит призыву

Как будет проходить мобилизация в Украине в 2023 году

На службу в Вооруженных силах Украины граждан могут призвать и в 2023 году, поскольку Верховная Рада продлила действие военного положения и общей мобилизации в стране до середины февраля. Однако есть некоторые категории мужчин, которые не попадут под призыв.

Общая мобилизация в Украине проходит в четыре основные волны (очереди), сформированные в соответствии с возможностями кадрового потенциала граждан Украины, передает издание "Обозреватель".

Очереди мобилизации

Первая очередь — оперативный резерв. Призывают бывших военнослужащие младше 40 лет, которые прошли службу в армии и имеют боевой опыт. В основном это бойцы ООС или ветераны АТО.

Вторая очередь — бывшие военнослужащие, проходившие до 2014 срочную службу или же служили по контракту, но не попали в первую очередь.

Третья очередь — мобилизационный резерв. Призывают бывших офицеров запаса, а также мужчин, которые окончили военные кафедры в высших учебных заведениях.

Четвертая волна — общественный резерв. Призывают граждан, которые не имеют ограничений по возрасту и состоянию здоровья.

Какие категории граждан не попадают под призыв

граждане, которые были признаны непригодными к военной службе по состоянию здоровья или возрасту;

граждане, которые привлечены к работе в органах госвласти, критически важных предприятиях и организациях;

граждане, которые постоянно обеспечивают уход лицам, нуждающимся в заботе;

многодетные мужчины и женщины, на воспитании которых трое или больше детей до 18 лет;

отцы-одиночки и одинокие матери, на воспитании которых есть несовершеннолетний ребенок;

опекуны, приемные родители несовершеннолетнего ребенка;

граждане, на воспитании которых: несовершеннолетний ребенок с инвалидностью подгруппы А; несовершеннолетний ребенок с инвалидностью III-IV группы; совершеннолетний (18-23 года) ребенок с инвалидностью I или II группы;

получатели профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся на дневной или дуальной формах получения образования.

мужчины и женщины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести на войне;

мужчины и женщины, имеющие несовершеннолетнего ребенка и мужа/жену, проходящих военную службу;

Напомним, ранее юрист Екатерина Анищенко объяснила, могут ли мобилизовать в армию без согласия призывника.