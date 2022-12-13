"Умное" минирование, преступления во время блекаута, судьба рф после войны: 9 заявлений из интервью главы Нацполиции

Выбрали краткое самое интересное об освобожденных территориях, отключения света, полицейских в оккупации и плену и т.д.

Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко дал развернутое интервью о деоккупированных территориях Украины, судьбе полицейских-предателей и пророссийских жителей Крыма и Донбасса, будущем россии и Украины после войны.

Для удобства читателей "Телеграф" выделил коротко девять самых интересных по нашему мнению заявлений из интервью "РБК-Украина".

"Смарт" минирование Херсонщины

"Такого массового и "смарт" заминирования, как на Херсонщине, не было ни в одном деоккупированном месте нашего государства", — подчеркивает Клименко.

По его словам, враг оставил также бомбы на таймере, чтобы те взрывались в людном месте или в здании администрации через 140-310 часов работы. Найти эти взрывные устройства крайне тяжело, потому что именно эти взрывные устройства заложены либо в подвальные помещения, либо между стеной и помещением.

Можно просто приподнять вазон с цветами и взорвется полностью все здание. Можно открыть дверь и взорвется противоположная часть здания. Так было со зданием Национальной полиции в Херсонской области. Закладывают бомбы также в стены, столы и стулья.

Бардак после оккупантов

Больше всего мусора россияне оставили в подразделениях полиции и прокуратуры, потому что внизу таких зданий обычно есть изоляторы временно содержания, и там они днями и неделями держали людей с украинской позицией, в то время как на верхних этажах жили и "работали".

Главное, на русском языке написать "Полиция РФ" и все. Это все, что они принесли с собой. Некоторые преступления регистрировались в тетрадях, но никак не расследовались.

Уничтожили около 1500 автомобилей, снимали колеса, зеркала и все, что только можно было снять, и отправляли это в россию.

"А еще в Купянске мы нашли несколько бидонов с бражкой. Видимо, готовили сразу и пили, чтобы поднимать свой "боевой дух", — говорит Клименко.

Что ждет россию и Украину после окончания войны

"Я думаю, что очень тяжело будет этой стране оправиться от того, что она сделала нам. И что мы сделаем с ней", — подчеркивает глава Нацполиции.

Для Украины он видит гораздо светлее будущее: "Мы отстроимся, мы вернем всех из-за границы, наши люди будут верить в государство. Мы вернем наших детей, мы наладим систему образования, мы наладим инфраструктуру, мы будем более толерантны друг к другу. Мы будем больше ценить свою независимость, свое государство и свои права в этом государстве. Мы будем сильны и мы не дадим больше ступать врагу по нашей земле".

Проблема после деоккупации

Дети, родившиеся в Крыму и на Донбассе в 2014-2015 годах, уже ушли во второй класс.

"Люди отравлены пропагандой россии. Большие территории, которые уже 8,5 лет не слышали украинской. В которых воспитывалась и пропагандировалась ненависть ко всему украинскому, Украине. Поэтому главная проблема – это люди", — говорит Клименко.

По его словам, многие проживающие там могут уехать искать "русский мир" в россии.

Игорь Клименко

О полицейских в оккупации

Всем стражам порядка было приказано покинуть оккупированные территории, однако некоторые не успели этого сделать, — им пришлось спрятать оружие и удостоверение, и скрываться.

Когда они все же выходят на подконтрольные территории, проверяются СБУ и Департаментом внутренней безопасности, в том числе с использованием полиграфа.

Кто не выполнил приказ по какой-либо причине, все были уволены из Национальной полиции.

Преступления во время блекаута

На улицах стало больше полицейских, и потому преступность снизилась.

"Уровень преступности по Украине на сегодняшний день у нас снизился на 13%, а как раз во время блэкаута – среда-четверг, уровень преступности снизился на 16%. Присутствие полицейских, взаимодействие с населением и объединение общин, оно дало свой результат", — подчеркивает глава Нацполиции.

"Пункты незламности" в участках

На сегодняшний день готовы к приему граждан 903 отделения полиции. Через неделю эту цифру могут увеличить до тысячи. В настоящее время уже 200 участков оборудованы спутниковой связью Starlink.

"Люди могут сюда прийти в любое время. Мы имеем в виду самое помещение, вестибюль, где будут расставлены стулья, где будет вода, будет возможность зарядить свои гаджеты, где будет работать генератор, горючее для генератора и, конечно, люди могут обратиться в полицию. А в случае отсутствия связи, полицейские смогут помочь. Или больного человека доставить в больницу", — объясняет Клименко.

О полицейских-изменниках

Те, кто предал присягу народу Украины, — ущербные люди, люди, которые мало работали или не имели профессионального дарования, но хотели занимать какие-то должности. Обычно это были рядовые работники, занявшие высокие должности у оккупантов.

При наборе в Нацполицию проверяют психическое состояние человека, но только на соответствие должности, которую он намерен занимать. Если нет внешних признаков, трудно определить, болен ли психически человек.

Из 130 тысяч полицейских 217 человек изменили Украине.

"Это такой мизер, но от этого мизера мы тоже должны были очиститься", — говорит Клименко.

Полицейские в плену

Всего в плену было 219 полицейских, сейчас до сих пор остается 26, остальных освободили.