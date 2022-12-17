"Были без опыта, стали профессионалами": боец ВСУ оценил прогресс украинской армии

Украинская армия кардинально изменилась с начала полномасштабного вторжения. Но военным, которые участвуют в боях с первых дней, непременно нужен отдых.

Война в Украине, начатая российской федерацией, длится уже 297 дней. За это время Силы обороны нашей страны прошли не мало трансформаций, и даже самые неумелые бойцы обрели бесценный боевой опыт.

В эксклюзивном интервью "Телеграфа" заместитель командира роты 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады и по совместительству известный украинский журналист Ярослав Галас рассказал о том, как именно изменились украинские воины.

По его словам, моральный дух украинских воинов по-прежнему на высоте и никакие обстрелы врага его не в силах испортить. Однако, усталость присутствует. Особенно это заметно по защитникам, которые находятся в зоне боевых действий с начала войны. Большая часть из них — это мобилизованные, которые не имели никакого армейского, а уж тем более боевого опыта.

"Если в начале эти люди часто не понимали, куда попали и что от них ожидают, сейчас они четко знают, где находятся и что должны делать. Более того, помогают освоиться новобранцам, которые приходят в части в ходе мобилизации. Поэтому сейчас ВСУ с опытными и закаленными в боях за последние 10 месяцев бойцами напоминают профессиональную армию", — отметил майор Галас.

Также он сравнил ВСУ 2014 года и сейчас, подчеркнув, что за восемь лет видна огромная разница. В рядах украинской армии стало больше молодых офицеров, которые поступили в военные вузы после 2014 года, четко осознавая, что хотят посвятить свою жизнь службе в армии воюющей страны.

"Эти мотивированные и хорошо обученные люди – самое здоровое ядро наших Вооруженных Сил. Это их будущее. Пройдя через столь масштабные боевые действия, которых не было на планете после Второй мировой войны, ВСУ станут сильнейшей армией Европы", — резюмировал журналист.

Что касается прогноза по окончанию войны, то Ярослав Галас не смог дать четкий ответ. Когда он шел в военкомат в начале полномасштабного вторжения, то ставил себе условный срок в один год, однако сейчас он сомневается в том, что война сможет завершиться до февраля 2023 года. Мобилизованным, которые на фронте с первых дней, будет сложно оставаться и дальше на службе — им необходим хотя бы небольшой отдых, чтобы увидеть родных и переключить мозг от войны. Но этот вопрос решается пока что тяжело.

"К сожалению, этот вопрос решается очень специфически, в зависимости от позиции или настроений командиров, потому что "совок" не совсем исчез из нашей армии", — подытожил заместитель командира роты.

Напомним, что 1 декабря ВР приняла закон о том, чтобы упростить предоставление военнослужащим кратковременных отпусков сроком до 10 дней на период действия военного положения. Но по состоянию на 17 декабря закон все еще не подписан президентом и, соответственно, не вступил в силу.

"Но даже после вступления его в силу ситуация, думаю, не изменится кардинально. И для этого есть как объективные, так и субъективные причины", — уверен Ярослав Галаса.

Ранее мы рассказывали о том, ВСУ могут освободить к Новому году два важных города в Херсонской области. Несмотря на усталость, борьба продолжается и украинские воины полны решимости и стремятся прогнать врага с родной земли.