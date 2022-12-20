Увезли к еноту: оккупанты похвастались новой кражей животных из-под Херсона (видео)

Пропагандисты придумывают небылицы, будто бы "спасли" зверушек, а не нагло украли

Многих потрясла циничная кража енота из зоопарка в Херсоне, однако на этом оккупанты не остановились, — теперь они хвастаются, что "спасли" из Новой Каховки Херсонской области еще партию животных.

Так, захватчики вывезли в Крым еще носух, попугаев, нутрий, патагонских мар и крокодила. Видео с животными активно публикуют российские пропагандисты.

Россияне утверждают, будто бы "спасли" животных из зооуголка в Новой Каховке, а крокодила будто бы и вовсе нашли в канаве, будто его выбросил фотограф, который с ним работал.

Теперь украденные животные находятся в парке "Тайган".

Тот самый многострадальный крокодил

Ошалевшие попугайчики

Украденная носуха

Украинские мары

Смешные нутрии

Туда же ранее увезли похищенных из Херсона енотов и волчиц.

Вот как они сейчас выглядят:

Один из похищенных в Украине енотов

Как сообщал "Телеграф", российские военные при отступлении из Херсона украли не только енота, а большинство животных, включая лам, осла, белок, но кроме волчиц больше ни о ком не вспоминают.

Директор ялтинского зоопарка "Тайган" Олег Зубков утверждал, что это было сделано по его приказу, и животных якобы вернут обратно, когда зоопарки на оккупированных территориях снова будут работать. Сейчас украденному еноту уже дали имя и до сих пор возвращать на родину не собираются.