Пытались спасти всем городом: в Хмельницком скончалась юная жертва обстрела

Оксане Музыке было всего 22 года

Во время вчерашнего массированного удара по Украине пострадала и Хмельницкая область. В больнице скончалась одна из пострадавших.

Трагическую новость сообщил глава ОВА Сергей Гамалий.

Вчера, 31 декабря 2022 года, армия рф выпустила по Украине десятки ракет. В Хмельницкой области известно о двух "прилетах" — по военному объекту в в городе и по АЗС. Также было повреждено 8 транспортных средств, 13 прилегающих жилых домов и складские помещения. Попаданий по объектам критической инфраструктуры нет, но часть города осталась без света после обстрела.

Травмы разной степени тяжести получили больше 10 гражданских, восемь из которых увезли в больницу. В тяжелом состоянии была девушка 22 лет, позже стало известно ее имя — Оксана Музыка.

В городе был экстренно объявлен сбор крови 1-й группы отрицательного резус-фактора, так как ранения у пострадавшей были серьезные. Местные жители моментально откликнулись, но это не помогло.

Утром 1 января 2023 года стало известно, что Оксана умерла от полученных травм. Врачи боролись за ее жизнь всю ночь. Сначала информацию сообщила волонтер Анастасия Козак, а после подтвердил и глава Хмельницкой ОВА.

"Девушка (22 года), которая в крайне тяжелом состоянии была госпитализирована в больницу после обстрелов нашего города, умерла от полученных травм. Соболезнование родным и близким Орки, гореть вам в аду", — сообщил Сергей Гамалий.

Ранее "Телеграф" сообщал, что скончался директор "Львовской табачной фабрики" Владимир Квурт. Ему было 55 лет.