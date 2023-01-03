пригожин "объяснил" неудачи под Бахмутом, а Минобороны Украины не согласно с разведкой Британии

В районе Бахмута продолжаются тяжелые бои

Глава ЧВК "Вагнера" евгений пригожин пожаловался, что российским захватчикам тяжело воевать в районе Бахмута — самой горячей точки Украины, потому как город превратился в крепость, где украинские защитники создали множество линий обороны. Тем временем в Минобороны Украины отмечают, что у рф достаточно запаса, чтобы продолжать войну, а потому не соглашаются с новыми данными британской разведки.

Оправдывая неудачи наёмников в Бахмуте пригожин заявил, что те "сражаются за каждый дом неделями". Об этом основатель ЧВК "Вагнера" сказал агентству "РИА-Новости".

"И главный вопрос у всех — когда возьмете Артемовск (Бахмут)? Это — крепость в каждом доме. Поэтому за каждый дом ребята (оккупанты, — Ред.) бодаются. Иногда не один день, а неделями. Один дом взяли, потом второй, третий…", — заявил пригожин.

Захватчики в свою очередь пожаловались, что им не хватает техники и боеприпасов, чтобы продвигаться в районе Бахмута.

Карта боевых действий в Донецкой области

Стоит отметить, что согласно сведениям разведки Министерства обороны Великобритании от 3 января, российские оккупанты вряд ли добьются значительного прорыва под Бахмутом в ближайшие недели.

В то же время замминистра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона сообщила, что однозначный прогноз возможностей наступательных операций россиян в районе Бахмута сделать сложно, поскольку у них достаточно живой силы для продолжения атаки.

"Потому что россияне сегодня подключают помимо регулярных войск и частные армии. Есть информация, что там не только ЧВК "Вагнер" находится, но и другие подразделения, такие как "Патриот". И есть еще третье подразделение нерегулярных войск", — отметила Маляр.

По ее словам, у рф есть достаточно запаса, чтобы продолжать войну, а потому "расслабляться нельзя".

"Не надо недооценивать ресурс рф как государства в целом. Возможно, они не в состоянии вести бои с такой интенсивностью как начинали, но у них еще достаточно запаса, чтобы в принципе вести эту войну. Нам никак нельзя расслабляться, видим, какие тяжелые бои продолжаются на Донецком направлении", — добавила Маляр.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ближе к концу 2022 года российские оккупанты могли замедлиться под Бахмутом.