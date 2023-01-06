США впервые передадут Украине мощные ракеты с радиолокационным наведением: чем они особенны

Американские снаряды помогут Украине перехватывать российские самолеты и ракеты

Соединенные Штаты Америки, которые постоянно отправляют Украине мощное вооружение для противостояния полномасштабному российскому наступлению, в следующем пакете военной помощи передадут Киеву зенитные ракеты Sea Sparrow. Этот тип боеприпасов с радиолокационным наведением украинская сторона получит от союзников впервые.

Как в пятницу, 6 января, сообщило издание Politico, Sea Sparrow, которое можно запускать как с моря, так и с суши, предоставит Украине возможность перехватывать вражеские самолеты и крылатые ракеты.

Источники уточняют, что для того, чтобы применять этот тип мощных боеприпасов, украинские военные модернизировали свои пусковые установки "Бук".

Стоит добавить, что на сегодняшний день единственной страной, которая использовала наземный вариант зенитных Sea Sparrow, стала Тайвань. Что касается Штатов, то их военно-морские силы вводят в действие лишь корабельную версию.

Чем особен Sea Sparrow

Ракеты этого типа оснащены полуактивной радиолокационной головкой самонаведения, разработанной еще в 60-х годах прошлого века. Однако с тех пор она была модернизирована, поэтому последняя версия Sea Sparrow, RIM-7P, получила гораздо больший радиус действия и автопилот. Данные для наводки она получает с бортового компьютера.

Общий вес боевого снаряда около 230 килограммов, в то же время максимальная дальность действия — 20-30 километров. Высота поражения – от 6 метров до 15 километров. Такой тип ракет способен лететь со скоростью в 3,5 маха. Стоит Sea Sparrow примерно в 165 тысяч долларов за единицу.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 2023 году Украина рассчитывает получить от Вашингтона мощное оружие для мотопехоты – американскую БМП M2 Bradley.