“НЛО” над Крымом показали неэффективность работы российской ПВО - военный обозреватель

ПВО россии неспособна эффективно уничтожать цели в режиме регулярных угроз

Во временно оккупированном Крыму время от времени сообщают о взрывах. Российские СМИ жалуются на то, что полуостров атакуют якобы украинские беспилотники.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в своем блоге рассказал, что "бавовна" имеет не только эстетический и моральный эффект. Сам факт того, что до Севастополя, к примеру, долетают некие объекты, многое говорит о работе российской ПВО.

Коваленко подчеркнул, что если в небе над Крымом появился некий неопознанный летающий объект, то это говорит о том, что системы ПВО его не заметили и не смогли уничтожить. Пока НЛО летел, он совершенно беспрепятственно собирал информацию, а когда его все же заметила российская ПВО и открыла огонь, то еще и вскрыл ее местоположение.

"Но самое интересное то, что такие НЛО регулярно перезагружают российское ПВО, испытывающее последние полгода на себе постоянное давление, в особенности РЛС. В свою очередь, сокращение парка эшелона малого радиуса действия привело к снижению эффективности противодействия малоразмерным объектам", — отметил Александр Коваленко.

Журналист также добавил, что на сегодняшний день российская ПВО не эффективна в условиях постоянной угрозы. Как следствие — оккупанты не могут предотвращать опасности с высоким процентом успеха.

"А ведь это ещё никто ничего даже не начинал", — резюмировал эксперт.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, россия запланировала длительную атаку Украины дронами-камикадзе. Владимир Зеленский предупредил украинцев об опасности.