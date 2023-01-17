Найти своих: как в Украине во время войны ищут пропавших без вести

В первую очередь нужно обратиться в полицию и сдать ДНК

На протяжении девятилетней агрессии россии в сторону Украины, ежедневно бесследно исчезают люди — гражданские и военные. Некоторые с 2014 года до сих пор не знают, какая участь постигла их пропавших близких. Украинцы теряют связь со своими родными в разных обстоятельствах: на оккупированных территориях, во время сильных боевых действий, обстрелов или эвакуации. Их судьба остается неизвестной. Впрочем, родные и близкие не теряют надежды и надеются, что дорогие им люди живы, или, по крайней мере, попали в плен. В поисках помогают разные государственные или волонтерские программы, которые удалось организовать за время войны. Сегодня "Телеграф" предлагает разобраться, как происходят розыски и куда обращаться, если в адской неизвестности оказалась ваша семья.

Каково количество пропавших без вести на сегодня?

В результате полномасштабной войны в Украине пропали без вести по меньшей мере 15 тысяч человек, еще 3,4 тысячи украинских военнослужащих находятся в плену. Однако неизвестно, сколько людей были принудительно перемещены, содержатся под стражей оккупантов, живы и разлучены со своими семьями, умерли и были похоронены во временных могилах.

Об этом сообщила уполномоченная президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Алена Вербицкая в интервью немецкому изданию RND, опубликованном 30 декабря.

Цифру подтверждает также программный директор Международной комиссии по пропавшим без вести (ICMP).

Мэтью Холлидей отметил, что количество в 15 тысяч является оптимистичным, если учесть, что в одном только Мариуполе, по оценкам властей, погибли или пропали без вести 25 тысяч человек. Неофициально иногда звучат цифры 80-100 тысяч погибших. Например, в августе президент Мариупольского телевидения Николай Осиченко заявил, что в моргах города задокументировано 87 тысяч погибших жителей. Впрочем, подтверждений этому пока нет.

Для поиска совпадений с родственниками пропавших нужны образцы ДНК

Процесс опознания значительно облегчают ДНК-экспертизы. Так, в Харьковской области неоднократно устанавливали временные передвижные лаборатории, чтобы люди смогли сдать свои ДНК и узнать что-то достоверное о судьбе их родных. Современные комплексы имеют большую пользу. Но ожидание результата может занять несколько месяцев, так как из-за перезагрузки лабораторий материалы отправляют на анализ в другие области.

"Количество ДНК-экспертиз безумно. До войны мы не сталкивались с такими вызовами. Мы сейчас назначаем такие экспертизы в западных областях, чтобы ускорить процесс. Только по каждому эксгумированному в Изюме были назначены сотни анализов", — рассказывает начальник Следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов. .

Благодаря работе единой базы ДНК, сдать анализы можно в любом украинском городе сразу после того, как подается заявление в Нацполицию об исчезновении. Затем данные вносятся в реестр лиц пропавших без вести и начинается розыск.

Процесс поиска очень сложен, но пока тело не нашли — надежда есть

Ход расследования дел пропавших без вести очень кропотлив и продлится годами, даже после прекращения боевых действий. Об этом рассказал уполномоченный по вопросам пропавших без вести в Украине Олег Котенко в интервью для Общественного.

По его словам, официальных терминов поиска нет. Часто тело погибшего невозможно забрать или отыскать, если место гибели оккупировано. Людей там хоронят в братских могилах, поэтому спустя некоторое время оттуда будет сложно получить ДНК.

Кроме того, россия не проводит централизованный поиск тел и плохо их учитывает, поэтому куда деваются погибшие, часто неизвестно. В то же время в Офисе уполномоченного есть интерактивная карта мест, на которой фиксируют исчезновение украинских военных. На ней отмечено более тысячи точек. После деоккупации карта позволит более эффективно проводить поиски погибших.

В целом, поиском пропавших без вести военных в Украине занимается несколько спецслужб — воинские части (в течение первых 15 суток с момента исчезновения), Национальная полиция, СБУ, ГУР, Минреинтеграции, общественные организации. В этом помогают посредники в Международном комитете Красного Креста. Они имеют возможность, согласно Женевской конвенции, вести переговоры и выяснять судьбу исчезнувшего человека в определенном районе. Также МККК сопровождает процесс обмена телами военнослужащих между Украиной и россией. Тела погибших попадают в морги Киева, Харькова или Днепра. Если в списках погибших, которые передают Украине, нет многих фамилий, украинские власти предполагают, что эти люди живы, но находятся в плену.

В офисе уполномоченного по пропавшим без вести также есть аналитический отдел, который занимается мониторингом российских пабликов и соцсетей, ища совпадения лиц пропавших украинцев. Узнавать о случившемся с пропавшими после боев помогают свидетельства собратьев. В частности, спецслужбы опрашивают тех, кого уже удалось освободить из плена.

Главное помнить, что пока тело не нашли, отчаиваться рано. Так, 13 января стало известно, что часть защитников из списка пропавших без вести оказались в живых.

"Была очень высока вероятность, что этих людей уже нет в живых. У нас был список, в котором было более 300 наших военнослужащих. И из этого списка нам сообщили, что 23 военнослужащих были найдены. Это очень хорошая новость", — сказал в эфире телемарафона украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Лучшие поисковики наших военных — это их родственники

У военных частей нет больших возможностей, ведь они воюют. Ожидая месяцами информации о родных, родственники прибегают к собственным поискам. Есть чат-боты и телеграмм-каналы, которыми для этого рекомендует пользоваться ГУР. Однако на практике люди пользуются любыми платформами, которые теоретически могут помочь. В Фейсбуке и Телеграмме есть сообщества, где родственники могут либо выложить объявления о поиске, либо мониторить фотографии других.

Вы можете связаться с волонтерами города или поселка, где находился пропавший человек или куда он планировал переместиться.

Местные волонтерские группы можно искать по названиям населённого пункта в социальных сетях. К примеру, Украинская волонтерская служба создала целую сеть локальных чатов.

Кроме того, попробуйте использовать веб-страницы и каналы поиска в соцсетях. Поиск пропавших — телеграмм-канал, ставший одной из центральных баз с объявлениями о пропавших людях. Проверить или опубликовали объявления о том, кого вы ищете можно через поиск по фамилии украинском и русском.

В то же время, Министерство обороны Украины предупреждает, что публикация фотографий и личных данных пропавших и пленных военнослужащих может им навредить. Об этом сообщила заместитель главы ведомства Анна Маляр.

По словам чиновницы, обнародуя данные и фото такого человека, враг получает ориентир для поисков. Если же конкретный человек действительно находится в плену, данные о нем значительно усложняют процесс возвращения его домой и нередко ставят под угрозу жизнь самого пленника. Она добавляет, что это побуждает врага придирчиво относиться именно к этому конкретному человеку или его собратьям.

Проводя поиски – действуйте очень осторожно, сохраняйте спокойствие и действуйте последовательно. Общайтесь с соискателями, поиск которых сосредоточен на тех самых населенных пунктах, которые интересуют и вас. Если пропавший нашелся и уже в безопасности, сообщите об этом во все каналы поиска, где вы подавали запрос. Делитесь опытом и верой в успешный поиск с другими соискателями, которым необходима помощь.