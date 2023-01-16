Не только Днепр: российский террор по жилым домам привел к трагедии в восьми городах

Оккупанты нанесли восемь масштабных ударов по жилых домав, убив почти две сотни мирных украинцев

Трагедия в Днепре, в результате которой погибли около 40 человек, стала второй по количеству жертв при обстреле жилых домов. За время войны оккупанты восемь раз нанесли масштабные удары по жилым домам, что повлекло огромное количество жертв.

В Telegram-канале "Верстка" подсчитали, сколько человек убили оккупанты, направляя свои ракеты в жилые дома. Общее количество жертв от попаданий в жилые дома превышает 180 человек.

По состоянию на 16 января количество погибших в результате удара по многоэтажке в Днепре выросло до 40 человек, среди которых есть дети. Десятки жителей многоподъездного дома получили травмы и ранения. Спасатели и неравнодушные горожане продолжают разбирать завалы. Эта трагедия, которая произошла днем 14 января, стала второй по количеству жертв в Украине.

Самая масштабная трагедия в период войны произошла 9 июля 2022 года в городе Часов Яр, что в подконтрольной Украине части Донецкой области. После удара в жилой дом погибли 48 человек, среди которых 9-летний мальчик. Украинские власти заявили, что россия обстреляла дом ракетами "Искандер".

Накануне, 1 июля, в Одесской области три российские ракеты Х-22 попали также в 9-этажку. Один подъезд полностью разрушен, 22 человека погибли, среди них 12-летний мальчик. Несколько десятков жильцов получили ранения и травмы.

Осенью, 9 октября, враг попал в многоэтажку города Запорожье, убив 15 человек. Всего по городу было выпущено 12 ракет, большинство из которых попали именно в жилые дома. По информации военных, ракет было 20. В результате обстрела частично разрушена 9-этажка, 5-этажка и пять частных домов.

Спустя месяц, 17 ноября, еще одна российская ракета попала в жилой дом в Запорожье. В результате обстрела погибли 10 человек.

В Николаеве оккупанты дважды попадали в жилые дома, убивая их жильцов. В результате обстрелов известно о 15 погибших и десятках раненых горожан.

В пригороде Киева, городе Вышгород, 23 ноября в результате вражеского ракетного удара погибли семь человек. А в Виннице, в результате попадания в несколько жилых домов 14 июля, суммарно погибли 28 человек.

Общее количество жертв только в результате этих обстрелов достигает 185 человек. Также известно о попадании российских ракет в жилые дома в Харькове, Киеве и Чернигове.

Ранее "Телеграф" рассказыва о том, что россия может готовить наступление на четырех направлениях. Однако ВСУ могут переломить ход войны в свою пользу.