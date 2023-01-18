Маленькая европейская страна тайно спасла Украину в начале войны - Welt

Вклад Болгарии в поставки боеприпасов для Украины мог доходить до 30%

Не смотря на свою официальную позицию не поставлять Украине вооружения, в начале полномасштабной войны с россией Болгария негласно поставляла нашей стране топливо, боеприпасы и комплектующие для оружия.

Это выяснили журналисты издания Welt и подтвердил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Сообщается, что правительство премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова дало добро на экспорт оружия и топлива через посредников. Согласно оценкам экспертов, их вклад в поставки боеприпасов мог доходить до 30% и до 40% топлива.

Весной 2022 года столицу Украины посещал действующий на то время премьер-министр Болгарии Кирил Петков, чтобы заверить президента Зеленского в поддержке, но без поставок оружия. По крайне мере официально. В ходе расследования Welt удалось выяснить, что правительство Болгарии на момент встречи 28 апреля уже разработало процедуру всесторонней военной помощи Украине.

"Чтобы избежать официальных поставок оружия, боеприпасы и вооружение поступали в Украину опосредованно. Временами Болгария покрывала треть потребностей украинской армии. Но и это еще не все: Болгария скрытно экспортировала в Украину и дизельное топливо, обеспечив тем самым до 40 процентов потребности танков и машин киевской армии в период с апреля по август", — говорится в материале.

Журналисты пишут, что вся эта история была особенно "взрывоопасной" для Болгарии ведь тогда страна перерабатывала только сырую нефть из россии.

"Это история тайной стратегии помощи Украине вопреки всему. Правительство одной из беднейших стран ЕС, которая как бывшая страна Восточного блока долгое время считалась придатком Москвы, обрело мужество, которое образцово показывает другим странам: несмотря на зависимость от россии и опасения по поводу путинской агрессии, есть творческие способы встать на сторону Киева", — пишут журналисты.

Кирилл Петков вместе с тогдашним министром финансов Ассеном Василевым сделали все для помощи сражающейся Украине. И хотя в настоящее время эти политики оппозиционны друг к другу, но в первые месяцы войны они работали вместе. Правительство в Киеве также подтвердило тайную военную помощь по запросу издания.

"Кирил Петков показал свою честность, и я всегда буду ему благодарен за то, что он использовал все свое политическое мастерство для поиска решения", — передает издание WELT слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

19 апреля, незадолго до поездки Петкова в Киев, глава украинского мид посетил столицу Болгарии Софию. Украина отбила север от захватчиков, но при этом остро нуждалась в пополнении боеприпасов.

"Мы знали, что на болгарских складах имеется большое количество необходимых боеприпасов, поэтому президент Зеленский послал меня использовать дипломатические навыки для закупки необходимых материалов", — рассказывает Кулеба.

В ходе переговоров за закрытыми дверями глава МИД дал понять болгарским коллегам, что речь идет о "жизни и смерти". Если Болгария не поможет, то россияне будут оккупировать все больше сел и городов. Премьер-министр Болгарии ответил, что внутриполитическое положение сложное, но он сделает все в своих силах.

"Наша частная военная промышленность работала на полную мощность. По нашим оценкам, около трети боеприпасов, необходимых украинской армии, поступило из Болгарии на ранних этапах войны" — говорит экс-премьер-министр

Оплату поставок вооружения для Украины взяли на себя США и Великобритания. Ситуация усложнилась только летом, когда глава государственной экспортной компании "Кинтекс" Александр Михайлов был вынужден уйти в отставку после политического спора и обнародовал цифры — с начала полномасштабной войны Болгария экспортировала оружия на 2 млрд евро.

Напомним, ранее мы писали о том, как Украина переориентировалась на новые маршруты поставки топлива весной 2022 года. Последний раз логистические проблемы такого масштаба наша страна решала в 1943-1944 гг.