Оккупанты врут о продвижении в Запорожской области и наращивают наступление на Бахмут: свежие карты боев в Украине

Оккупанты пытаются прорвать оборону вокруг Бахмута и в самом городе

Российские оккупанты не останавливаются в попытках наступления на Авдеевском, Лиманском и Бахмутском направлениях. На Бахмутском — все чаще применяют авиацию. Оборона Бахмута может быть стратегически обоснованной операцией, считают в Институте изучения войны.

В своем ежедневном отчете о ситуации на поле боя они отметили, что если бы Бахмут сдали без боя, Украина вынуждена была бы строить оборонные позиции на менее благоприятной местности. Украинская оборона Бахмута может использовать модель постепенного истощения. "Украинские силы фактически сдерживают российские войска, технику и общий оперативный центр на Бахмуте, тем самым препятствуя способности россии продолжать наступление в других местах на театре военных действий", — сказано в отчете, и напоминается, что именно из-за нехватки вооружения или медленных поставок Украине не смогла воспользоваться скованностью российских войск и провести контрнаступательные операции.

На линии Кременная — Сватово также продолжается атака врага. По данным Генштаба ВСУ, атаки врага были отбиты в районах населенных пунктов Новоселовской Луганской области и Терны, Серебрянское лесничество, Верхнекаменское, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Первомайское, Марьинка и Победа в Донецкой области.

Карта военных действий в Украине

Восток Украины

Враг пытался провести наземную разведку на северо-востоке Сумской области — в Украину пыталась проникнуть ДРГ. Оккупанты продолжают атаки северо-западнее Сватово. Возле Кременной идут тяжелые бои. Атаки врага к северо-западу, северу, югу.

Карта боев на линии Сватово - Кременная

В Донецкой области наступление врага на Бахмут продолжает набирать обороты. Под ударом не только сам город, но и населенные пункты к северо-востоку, северу, юго-западу. Враг мог продвинуться к северо-востоку от Бахмута в западную часть Соли и к юго-западу в районе Клищиевка — Курдюмовка. Геолокация подтверждает продвижение врага в южной части Клищиевки и на юго-восточных окраинах Бахмута. Враг продолжает атаковать на Авдеевском направлении. Бои идут в районе Водяного, Марьинки.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Оккупанты заявили о продвижении в Запорожской области. Однако заявления расходятся по количеству якобы захваченных территорий, что подразумевает проведение информационной операции. В Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской области продолжается обстрел врага. Украинские военные продолжают наносить удары по логистике оккупантов.

Карта военных действий на юге Украины

Ранее "Телеграф" рассказывал, что оккупанты на юге Украины отбирают у населения больницы под свои нужды. Они пошли дальше и разворачивают полевые госпитали в детских садах.