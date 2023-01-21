Враг атакует и продолжает лгать о своих успехах в районе Бахмута: свежие карты боев в Украине

В районе Бахмута оккупанты не могут помешать линиям снабжения украинских военных

За минувшие сутки российские оккупанты вели наступательные действия в Донецкой, Луганской и Запорожской областях. Однако в Институте изучения войны считают, что войска врага на юге все еще могут готовиться к оборонительной операции в долгосрочной перспективе.

В отчете Института также сказано, что утверждение о том, что враг близок к окружению Бахмута — ложно. Наступление на этом направлении продолжается, как и в районе Сватово и Кременной. Там проводят операции и украинские военные.

Согласно данным Генштаба ВСУ, атаки врага удалось отбить в районе населенных пунктов Новоселовское, Площанка и Червонопоповка Луганской области и Белогоровка, Раздолевка, Васюковка, Красная Гора, Ягодное, Бахмут, Предтечино, Водяное и Марьинка Донецкой области.

Карта военных действий в Украине

Восток Украины

Украинские и российские военные поводят наступательные операции в районе Сватово. Враг может отдавать приоритет линии фронта к северу от города. В районе Кременной также проводится наступление. Россияне пытаются продвинуться на запад от населенного пункта, бои идут также на юг от города.

Карта боев на линии Сватово - Кременная

В Донецкой области наступление продолжается на Бахмутском и Авдеевском направлениях. В районе Бахмута, к северу, юго-западу продолжаются бои. Оккупанты могли захватить восточную часть Соли, но ситуация очень динамичная. Россияне и их прихвостни продолжают заявлять, что близки к окружению Бахмута, но это не соответствует действительности — крупные наземные линии снабжения украинских войск не отрезаны.

В районе Авдеевки оккупанты продолжают наступательные операции. Бои продолжаются в районе Марьинки и других населенных пунктов к юго-западу от Авдеевки. Враг также атаковал в западной части Донецкой области.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Российские оккупанты заявили про продвижение в Запорожской области в районе Орехова к юго-западу и юго-востоку от города, однако часть источников из рф эти утверждения не подтверждает. Про бои в Запорожской области и наступление врага Генштаб ВСУ сообщил в сводке 20 января — атаки в районе Орехова были отбиты. Согласно более поздней информации на утро 21 января атак врага не наблюдалось. В Херсонской, Днепропетровской и Николаевской области продолжаются обстрелы.

Карта военных действий на юге Украины

Ранее "Телеграф" сообщал, что в войне наступает переломный момент и возможны несколько вариантов развития событий. Украине на последней встрече не предоставили современные танки, но такие поставки все еще возможны — украинских военных начали учить ими управлять. Однако другую бронетехнику предоставили.