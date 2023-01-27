ВСУ очень скоро могут переломить ход войны: полковник запаса назвал сроки

Способности ОПК россии падают, а помощь Запада Украине ускорят приближение переломного момента в войне и освобождение всех территорий

Украина получает оружие от западных партнеров, в частности, немецкие танки Leopard, в то время, как в россии снимают с консервации старые советские танки. Такими темпами уже через несколько месяцев Украина сможет переломить ход войны в свою пользу.

Об этом в интервью рассказал украинский полковник запаса, ведущий военный эксперт Роман Свитан. По его словам, россия вывела свой оборонно-промышленный комплекс на максимальную мощность работы.

К примеру, если россия производит в сутки около 5 тысяч снарядов, то в феврале на складах россии может не остаться запасов. В таком случае армия будет использовать не 10-15 тысяч снарядов в день, как сейчас, а только те 5 тысяч, которые может произвести ОПК россии.

"На такой же уровень выйдут по ракетам — они могут производить максимум одну ракету в сутки. И они будут либо их накапливать для массированных ударов, либо будут использовать по одной ракете в день. Они выйдут на работу с колес по всем позициям в ближайшие 2-3 месяца, где-то весной", — сказал Роман Свитан.

Если российская армия начнет ощущать дефицит боеприпасов, ко командование начнет "затыкать дырки" живой силой, которой у россии достаточно. Динамика российского Оборонпрома показывает, что он не справится с нагрузками, особенно, в сравнении с ОПК ведущих стран мира. В россии понимают это и в ближайшие полгода вопрос о мощной горячей фазе войны сам по себе исчезнет.

"[Горячая фаза войны в Украине] будет длится до конца весны, ну или до тех пор, пока не будет преобладания у нас современной западной техники. Но я думаю, что к этому времени мы должны будем выйти уже на границы 91-го года. И фазы войны на новой линии фронта будут зависеть от того количества россиян и техники, которое будет в распоряжении российской федерации на тот момент, но не более того. И мы сможем зафиксировать эту границу под конец войны", — сказал военный эксперт.

Также Роман Свитан добавил, что россия будет стремиться наступать и продавливать живой силой оборону ВСУ на Донбассе (в районе от Угледара до Сиверска) и защиту Купянска и Сватово — наступление может начаться со стороны российских Валуек. На Херсонском и Запорожском направлениях россияне наоборот будут пытаться остановить наступление Украины.

"Исходя из соотношения сил, я думаю, это [наступление Украины] будет где-то в феврале месяце", — резюмировал Роман Свитан.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, Владимир Зеленский назвал несколько направлений, на которых россияне могут пойти в наступление. На протяжении недели оккупанты стягивают дополнительные силы в эти регионы.