Бюрократия или российская агентура: почему Запад медлил с передачей танков Украине (опрос)

Каждый пятый украинец считает, что Запад пытается договориться с путиным

Украинцы одобрительно откликнулись на решение Германии о поставке Украине своих танков Leopard 2 и разрешение на реэкспорт такой же тяжелой техники из других стран НАТО, однако они теряются в догадках о причинах промедления с передачей таких крайне нужных Киеву бронемашин, считая, что виной тому европейская бюрократия и работа российской агентуры.

Именно таковы результаты исследования, проведенного социологической службой Active Group.

На вопрос: "Как вы думаете, в чем причина промедления с решением о поставках танков?", половина респондентов назвали бюрократические процессы в западном мире, а на нехватку единства у западных политиков указали 52,3% опрошенных. Остальные голоса распределились следующим образом:

работа российской агентуры — 26,7%;

неверие в победу Украины — 12,5%;

неготовность ВСУ — 4%;

предосторожности Запада по коррупции в Украине — 18,8%;

попытки Запада договориться с путиным — 19,5%;

дали другой ответ – 7,9%;

затруднились ответить — 10,3%

При этом подавляющее украинцев уверено, что современные европейские танки способны переломить ход войны. Так, на вопрос анкеты "Сможет ли поставка танков радикально изменить ситуацию на поле боя?" дали однозначно утвердительный ответ 39,8% респондентов, скорее соглашаются — 45,9%; скорее нет – 7,3%; однозначно нет – 1,2%, затруднились с ответом – 5,8% опрошенных.

Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн панели SunFlower Sociology. Метод: самозаполнение анкет гражданами Украины 18 и более лет. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных: 28 января 2023 г.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что украинцы думают о помощи Западу в рамках "Рамштайна".