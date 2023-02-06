"Я увидел попадание ракеты. Вот и все": командир рассказал о последних секундах жизни летчика-героя

Парень видел свое будущее в украинской авиации

В конце января в тяжелых боях с российскими оккупантами погиб 24-летний летчик Даниил Мурашко. Командир погибшего Ростислав рассказал о том, каким парень был при жизни, как всего за несколько месяцев стал настоящим асом своего дела и как упорно трудился, чтобы Украина стала на шаг ближе к победе.

В начале полномасштабной войны, несмотря на минимальный боевой опыт, Даниил и его товарищи стали боевым костяком подразделения. Изначально они проходили обучение, а в апреле-мае их отправили "на точку" к Ростиславу. Более опытные летчики тогда не только выполняли боевые полеты, но и помогали обучать молодежь. Об этом пишет Армия Inform.

В определенный момент нужно было учить новых ведущих, потому, что их становилось все меньше. Тогда выбор пал на Даниила.

"Сначала он нервничал, объяснял мне каждый элемент полета. Что-то ему давалось легче, что-то тяжелее. К примеру, я летел на высоте 30-40 метров, а он – 60-70. Говорит: "Палыч, прости! Знаю, что это опасно, но я пока не могу снизиться, чувствую, что могу не справиться… Это был максимально честный и максимально правильный ответ! Но он действительно очень быстро учился. Прошло совсем немного времени, как он получил по шапке как раз за предельно малую высоту. Говорю ему: "Данька, это, конечно, хорошо, что ты уже такой ас, но ведь нужно думать о безопасности!" Он никогда не спорил. Накосячил – внимательно выслушал, "исправлюсь"", — сказал Ростислав.

Он добавил, что от Даниила никогда нельзя было услышать "Не полечу, устал, хочу домой". На первом месте у него была война, без разницы на каком направлении. Он воевал за всех украинцев.

Молодой парень был очень активным, видел свое будущее в украинской авиации, среди воздушных боев усиленно изучал английский, чтобы переучиться на самолет F-16.

"Откровенно говоря, гибель Дани стала для меня чрезвычайно тяжелой потерей. Нередко проскакивают вопросы: Почему так? Почему судьба решила, что его жизнь должна так рано оборваться? Точно знаю, что Данька не хотел бы, чтобы мы опустили руки. Будем и дальше менять тактику и прогонять сволочь с нашей земли! С такими ребятами, как в моем подчинении, мы точно победим!", — сказал командир погибшего Даниила.

Последний день жизни Даниила

27 января за несколько часов до начала сумерек Ростислав получил две цели. Одну из них отдал ребятам, которые отвечали за это направление, другую он взял себе. Вдруг он заметил, что Даниил сидит без настроения.

— Данька, почему грустный?

— Вчера не летал, позавчера не летал… Выходит и сегодня уже не полетаю…

— Да не ворчи! Завтра будет погода, будут новые задачи…

— Может, сегодня? Я успею!

— Нет, в сумерках возвращаться не будешь…

Затем он отправился собираться дальше, но вновь обратил внимание на Даниила.

— Ну ладно! Уговорил, пошли вместе!

"Улетели, уже подходили к боевому курсу, радиолокационно наблюдали истребитель противника на дальности, которая была безопасна для продолжения полета, конечно, с использованием определенных тактических приемов. Мы были уже недалеко от Краматорска, когда в Даньку прилетела ракета типа воздух-воздух со стороны противника", — добавил он.

Впереди находился населенный пункт. Даниилу удалось отвернуть самолет. После катапультирования не хватило высоты даже для раскрытия парашюта.

"Я отвернул!" Это единственное, что успел прокричать Даня. Я летел первым, он был за мной. Сначала даже мелькнула мысль, может, выполняет маневр… Тогда посмотрел в зеркало и увидел попадание ракеты. Вот и все…", — с горечью вспоминает Ростислав.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинский военный Виталий Каневский попал в смертельное ДТП, когда возвращался с фронта в отпуск домой.