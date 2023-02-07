Тактика лягушачьих прыжков: комбриг открыл хитрость вагнеровцев под Бахмутом

Ни на Харьковском, ни на Херсонском направлении подобные методы россиянами не применялись

Российские оккупанты, в частности, бойцы ЧВК "Вагнер", используют на Бахмутском направлении тактику "лягушачьих прыжков", — идут в наступление мелкими группами, чтобы украинские военные жалели тратить на них боеприпасы.

Об этом рассказал командир 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ, часть которой воюет под Бахмутом, Олег Файдюк в интервью "Украинской правде".

По его словам, изначально российские военные шли в наступление с большим количеством людей и с техникой, но во время боев за Соледар вагнеровцы разработали тактику действия малыми группами без техники, чтобы ВСУ не стреляли по ним артиллерией.

"3-5 человек с лопатами идут "окапываться", сразу к ним подтягиваются штурмовые группы, и так они понемногу суют вперед. Классического наступления – колонны, ротные, взводные на технике – на нашем участке нет", — подчеркнул Файдюк.

Он объяснил, что подобная тактика "лягушачьих прыжков" использовалась в 2015-2017 годах, но после полномасштабного вторжения 2022 года впервые задействовалась именно на Бахмутском направлении. В Херсонской и Харьковской области такого не наблюдалось.

"Если бы они шли колонной, открыл огонь, уничтожил технику – половину ранило, половина разбежалась. А три человека поймать тяжело. Единственный вариант – найти место, на которое их подвозят и из которого они этими малыми группами расходятся", — рассказал комбриг о сложности отлова таких групп.

Как известно, Бахмутское направление уже много недель остается, пожалуй, самым тяжелым на всей линии фронта, — россия отправляет туда все больше пушечного мяса, пока ВСУ всеми силами продолжают держать оборону.

Соледар и Бахмут на карте боевых действий 07.02.2023

Как сообщал "Телеграф", потери россии под Бахмутом соразмерны потерям в двух Чеченских войнах.