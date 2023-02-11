Колоссальные потери: в США оценили, сколько российских танков уничтожено за год

Счет потерь россии в боях с украинцами идет на тысячи боевых машин

россия, кроме огромных потерь среди личного состава, могла потерять на войне против Украины уже более половины своих танков. Такое предположение высказали в Пентагоне.

Как пишет издание "Голос Америки", такую информацию во время публичной дискуссии озвучила помощница министра обороны США по международной безопасности Селест Волландер. По ее словам, сейчас состояние сухопутных войск российской федерации существенно ухудшилось и около 80% ресурсов этих сил враг бросил на украинский фронт. В боях с Вооруженными силами Украины оккупационные войска могли потерять уже около половины своих боевых танков. Что касается военно-морских сил, то они сейчас находятся в получше. В то же время проблему из-за нехватки беспилотников помогает закрывать Иран.

По мнению Волландера, москва сейчас главную ставку делает именно на человеческий ресурс и мобилизационные меры.

Она также добавила, что россияне точно не удастся достичь своих стратегических целей. Однако четко предсказать то, как завершится российско-украинская война, крайне трудно.

Представительница Минобороны также отметила, что российские командиры, вероятно, делают определенные выводы с учетом предыдущих неудач, о чем свидетельствуют их последние операции под Бахмутом.

"Даже перед лицом стратегического проигрыша в Украине россия останется военной силой, поэтому мы должны правильно оценить планы, операции и возможности справиться… Мы должны быть уверены, что усваиваем уроки и остаемся впереди", — пояснила она.

Следует добавить, что, согласно последней сводке украинского Генштаба, российская сторона потеряла в войне в Украине уже более 3200 танков. В то же время по данным портала Oryx, который занимается документированием потерь российской техники во время полномасштабного российского вторжения на украинские территории, россия потеряла в боях уже 9189 боевых машин, среди них: 5810 были уничтожены полностью, 251 — повреждены, 358 — покинуты оккупантами во время еще 2770 — захвачены украинцами.

Ранее "Телеграф" сообщал, что по подсчетам специалистов счет потерь частной российской военной компании "Вагнера" в войне в Украине уже идет на десятки тысяч человек.