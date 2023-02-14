россия угрожает Угледару: свежие карты боев в Украине

Враг продолжает накапливать силы на нескольких направлениях

В россии продолжают рассказывать об успехах морпехов в районе Угледара, несмотря на значительные потери Тихоокеанского и Северного флота в технике и людях. Такое заявление прозвучавшее из уст российского президента может быть поддержкой минобороны и версии о неизбежном и масштабном крупном российском наступлении в Донецкой области. Также такое заявление может свидетельствовать о намерении наступать на Угледар снова повторно бросив в бой остатки Северного флота и мобилизированных военных.

Как отмечают в Институте изучения войны, использование мобилизированного персонала "вряд ли создаст достаточные наступательные возможности для крупномасштабного и быстрого механизированного наступления". Такой персонал малообучен и неопытен. Враг может использовать их для бойни на истощение на линии фронта в Угледаре.

Враг продолжает атаковать северо-западнее Сватово, в районе Кременной, Бахмута, в других частях Донецкой области, активизировался на западе Запорожской области, продолжая укреплять свои позиции в регионе. За минувшие сутки враг получил отпор возле населенных пунктов Гряниковка Харьковской области; Невское, Кременная, Кузьмино, Шипиловка и Белогоровка — Луганская область и Федоровка, Парасковеевка, Бахмут, Водяное, Марьинка и Победа в Донецкой области.

Карта боевых действий в Украине

Восток Украины

Оккупанты наносили удары к северо-западу от Сватово. Враг заявляет о продвижении на Купянском направлении. В районе Кременной наступление российских войск также продолжается, враг концентрирует усилия на Лиманском направлении. Все чаще российские источники заявляют о готовящемся украинском наступлении в Луганской области.

Карта боев на линии Сватово-Кременная

Враг продолжает проводить атаки вокруг Бахмута и может добиваться тактических успехов. Вагнеровцы могли продвинуться в Красной Горе — об этом заявили и в российском минобороны, назвав наемников добровольцами штурмовых отрядов. Российские оккупанты продолжают наступательные действия в районе Авдеевки, Марьинки, Невельского. Аналитики отслеживают информацию о российской армии в этих районах, увеличение присутствия может свидетельствовать об ожидаемом российском наступлении в этом районе. В районе Угледара враг также пытается продвинуться.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Накануне российские войска атаковали позиции ВСУ на западе Запорожской области. Враг продолжает укреплять свою оборону на этом направлении и перебрасывает личный состав, опасаясь контрнаступления сил обороны Украины.

Карта боев в Запорожской области

В Херсонской и Николаевской области враг не атаковал, провел ротацию на Кинбурнской косе. Оккупанты держатся ближе к ее началу, чтобы избежать обстрела на узком месте.

Линия фронта в Херсонской и Николаевской области

Ранее "Телеграф" сообщал, что военные ожидают увеличения количества атак на линии фронта на востоке Украины. Это связывают с проведением встречи союзников в формате "Рамштайн".