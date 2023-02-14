Пока не НАТО, но все равно интересно: вырисовывается конфигурация послевоенных гарантий безопасности Украины

Шеф-редактор Obozrevatel Орест Сохар рассказал о том, как страны-союзники планируют укреплять отношения с Украиной после войны

Европейские производители оружия сегодня борются за право наладить производство в Украине. В частности, британцы стремятся обойти французских и немецких конкурентов и занять "первое место в очереди" — это не пригоршня хайпа, а цитата из влиятельного британского The Telegraph.

Собрал самое интересное о вооруженном ажиотаже вокруг Украины.

Британцы собираются производить в Украине оружие и военные автомобили. Руководители ряда оборонно-промышленных предприятий Великобритании побывали в Киеве, чтобы застолбить перспективу производства в стране. The Telegraph утверждает, что другие европейские производители оружия также ведут переговоры с украинскими властями.

Между тем, немецкая Handelsblatt утверждает, что тамошний концерн Rheinmetall не только стремится поставлять ВСУ новейшие танки Panther. Руководитель компании считает, что завод целесообразно строить на нашей территории. Интерес Rheinmetall понятен: Украина превратилась в шоу-рум возможностей современного оружия, и компания стремится прорекламировать свой "девайс", находящийся на этапе прототипа. "Пантера" ("Panther KF51") официально представлена в прошлом году и выглядит круче "Leopard — 2". У нее лучшая броня, более новая пушка с автоматом зарядки (а это минус один член экипажа), продвинутая система управления огнем, комплекс активной защиты и бортовые беспилотники.

Чешская компания VOP CZ 6 февраля заключила договор с "Укроборонпромом" о производстве, ремонте и разработке бронированной техники. Украина уже наладила изготовление американского и израильского оружия: от винтовок до израильской электроники для отечественных танков. Также у нас будут производиться Bayraktar’ы.

Осталось затянуть в Украину еще производителей HIMARS, ATACMS и F-16:)

"Украина имеет долгосрочную цель — вступить в НАТО, но на пути к этому нужно обезопасить Украину таким образом, чтобы предотвратить подобные агрессии", — говорит бывший генсек Альянса Андерс Фог Расмуссен.

Западные партнеры считают, что при нынешних обстоятельствах лучшей гарантией безопасности будут крепкие Вооруженные Силы Украины. Создание собственного производства оружия позволит ВСУ зависеть от западных поставок: производимые в Украине арсеналы в первую очередь будут направляться на нужды ВСУ.

Валерий Залужный написал, что для победы Украины недостаточно освобождения территорий, должно произойти такое усиление украинской армии, чтобы Россия больше никогда не напала на Украину. Создание собственных производственных линий современного оружия для мощной украинской армии действительно может стать хорошим предохранителем.

Киев считает самой большой гарантией безопасности — вступление в НАТО. И это произойдет, но Североатлантический альянс в значительной степени политическая организация, а политики долго "запрягают". В то время как локальные договоренности с нашими ближайшими партнерами по укреплению военного арсенала Украины могут дать более быстрый и эффективный результат.