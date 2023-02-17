"Бояться нет смысла": Зеленский о возможном массовом авиаударе россиян

К таким заявлениям, по словам главы государства, следует относиться как к еще одной психологической атаке

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что опасаться анонсированных авиационных атак россии не стоит. Это может быть всего лишь очередной психологической операцией врага.

Об этом глава государства заявил в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Киеве, передает издание "Укринформ".

"Бояться нет смысла. Ожидать от них (россиян – ред.) цветов нет желания и тоже нет смысла. Верить в то, что они говорят, – точно нет практики доверять им. Поэтому рассчитывать на себя и относиться к этим заявлениям как просто еще одной психологической атаке со стороны российской федерации", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что российские оккупанты атакуют нашу страну, используя несколько вариантов и инструментов. В их числе авиация, ракетные удары и действия на поле боя.

С точки зрения ПВО, по словам Зеленского, Украина сейчас на лучшем уровне, чем за все время независимости нашей страны.

"Верьте в наши силы. Мы самый сложный этап в нашей с вами жизни, я уверен, смогли пройти тогда, когда не так много у нас было партнеров – 24 числа. Сейчас точно нас больше и точно мы сильнее. И, я уверен, что россия тогда была намного сильнее, а сейчас она не так мощна и не имеет такого количества сил. Мне кажется, что в этом и есть наше преимущество", — подытожил президент.

Отметим, что в СМИ начала появляться информация о том, что россия якобы решила изменить свою тактику и массово применить авиацию. Ранее она практически не залетала в зону действия украинской ПВО. Об этом сообщило издание "Важные истории", ссылаясь на источники, близкие к Министерству обороны россии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявлял, что россияне могут готовить к годовщине вторжения могут готовить новый военный манёвр.