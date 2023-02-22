Костер из танков рф: ВСУ отразили атаку оккупантов на Луганщине и показали эффектные видео

Россияне пытались совершить прорыв силами роты танков и роты пехоты, но уже вскоре пожалели об этом

В Луганской области на Кременском направлении, где продолжаются тяжелые бои, российские оккупанты попытались совершить прорыв, но украинские военные устроили им "огненную" встречу, которая стала для захватчиков последней.

Об этом сообщают в Telegram-канале Луганской областной военной администрации, публикуя соответствующие видео уничтожения вражеской техники на поле боя.

"На Кременском направлении россияне пытались совершить прорыв силами в одну роту танков и роту пехоты. Вышел из того хороший костер из вражеских танков "на миллион"", — говорится в сообщении.

В опубликованных роликах украинские военные показали, как они мастерски сжигают военную технику россиян. Завораживающие кадры безупречной работы наших защитников показаны как с близкого расстояния, так и с высоты.

Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в феврале 2023 года российские оккупанты начали крупное наступление в Луганской области. По состоянию на 22 февраля, враг продолжает атаковать около Кременной и к северо-западу от Сватово. Тем временем наши защитники провели возле Кременной ограниченную контратаку.