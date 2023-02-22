Украину сдерживает медлительность Запада: политолог из США объяснил, что срочно нужно менять

Западные страны и США должны давать Украине оружие быстрее и в тех объемах, в которых просит наша страна

Западные партнеры на протяжении 12 месяцев после полномасштабного вторжения в Украину шли в правильном направлении, но слишком медленно. Несмотря на то, что украинцы могут быстро и эффективно научились использовать оружие, которое им дают, решения по тем же танкам не принимались вплоть до 2023 года.

Об этом в своей колонке на Foreign Affairs рассказал американский политолог и бывший Советник Государственного департамента США Элиот Ашер Коэн. По его словам, вялое принятие решений на войне убивает.

Впервые стало понятно, что украинцы крайне эффективно используют западное оружие на примере с ручными противотанковыми и зенитными средствами, которые были поставлены в небольших количествах в январе 2022 года. Позже, с апреля 2022 года, западных партнеров начало поражать применение артиллерии, с июня — ракетных систем средней дальности, а позже — боевых танков. Однако, ни в одном из этих случаев потребности Украины не были адекватно учтены, считает американский политолог.

"Вместо этого Запад медлил с предоставлением необходимых инструментов и обучения. Например, Германия и США не договаривались об отправке танков в Украину до января 2023 года. На войне вялое принятие решений убивает. В каждом конфликте часы тикают в разных местах и с разной скоростью. Есть часы, определяемые погодными и слякотными сезонами, терпением осажденного населения, выборами, циклами обучения и мобилизации войск, приливами и отливами общественного и военного духа, поставками оружия и боеприпасов. В сфере решений и действий Запад постоянно медлил, подрывая не только дело Украины, но и свое собственное дело", — уверен Элиот А. Коэн.

Великобритания, Германия и Польша в июле 2022 года запустили масштабные программы по обучению украинских воинов, но могли бы сделать это несколькими месяцами ранее. США могли бы начать поставки ЗРК HIMARS в первые дни войны, ведь украинцы крайне быстро обучаются и освоили бы новое вооружение до того, как активные боевые действия переместились на восток. Западные основные боевые танки могли бы быть поставлены в Украину еще осенью 2022 года, пока россия еще не собрала дополнительные силы. То же самое касается и ракет большой дальности, которые нужны Украине для уничтожения российской логистики.

"Украинцы были быстры и гибки, за считанные недели научившись пользоваться системами вооружения, которые в мирное время требуют месяцев обучения. В этом, как и в некоторых других отношениях, их вооруженные силы напоминают израильскую армию более ранней эпохи — изобретательные, легко адаптирующиеся, не всегда самые квалифицированные или лучше всего оснащенные, но способные импровизировать", — добавил бывший Советник Государственного департамента США.

По его словам, если бы у Украину было правильно вооружение намного раньше, то ВСУ смогли бы разгромить россиян под Харьковом в сентябре 2022 года и ослабить все российские позиции на юге. И если бы сейчас у Украины было бы достаточно ракетных комплексов дальнего действия, то вся логистика оккупантов на захваченных территориях была бы уже нарушена. Но партнеры задерживают свою помощь — они "менее шустрые", нежели украинцы, считает Элиот Ашер Коэн.

Как исправить ситуацию

Политолог уверен, что США должны в срочном порядке передать Украине широкий спектр вооружений, в том числе армейские тактические ракетные комплексы большой дальности (ATACMS). Администрация Байдена также должна использовать Закон об оборонном производстве, чтобы мобилизовать отечественную военную промышленность и устранить бюрократические препятствия, попутно заключив долгосрочные оборонные контракты, которые нужны для расширения мощностей.

"Нужно начать долгосрочное планирование экономического восстановления Украины и ее вооружения против будущих угроз. Также следует начать кампанию по информированию общественности, начиная с речи президента, чтобы объяснить ставки для Соединенных Штатов в Украине", — резюмировал Элиот Ашер Коэн.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что союзники будут производить боеприпасы для Украины. Также партнеры намерены предоставить больше систем ПВО.