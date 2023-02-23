"1,2 миллиона человек вернутся после победы — нам нужно готовить психологов и общество" — Юлия Паевская

Многим украинским военным понадобится помощь психологов

Помогать освобожденным из плена и семьям пленников сначала нужно с психологическим состоянием, убеждена Юлия Паевская (Тайра). Она также пережила ад российских тюрем и после трех месяцев пребывания под постоянными пытками и издевательствами вернулась домой. Сегодня Юлия является основательницей фонда "Мрия", который помогает семьям пленных и погибших героев.

В интервью "Общественному радио" она поделилась важными мнениями о психологической помощи воинам и их семьям.

"Люди, получая известия о смерти защитника или о том, что он или она попали в плен, просто теряют любую энергию. У них нет сил куда-то идти и выяснять. Несмотря на то, что 10 лет идет война, нет общей координации между психологами, а каждый работает в своей группе. Многие специалисты приобщались к оказанию психологической помощи, но все равно возникали затруднения. В том числе из-за того, что этот участок работы безвозмездный. Хотя труд психолога может показаться легким, но это очень трудно столкнуться с кризисными вопросами людей, прошедших плен и пытки, потерявших близких. Нельзя отвлечься от этого." – отметила Юлия Паевская.

Тайра добавила, что очень хотела создать базу данных психологов, готовых помогать, и скоординирована с зарубежными специалистами, которые уже помогают очень много. В качестве примера она привела израильскую школу психологии и американских коллег.

"У нас есть протоколы, но они не приспособлены к нашей ситуации, — сказала Юлия. — Агрессия России против Украины имеет очень специфические особенности. Иногда даже уникальны. Начинать нужно с подготовки психологов. Чтобы не оказалось так, что когда 1,2 миллиона человек вернутся после победы, мы будем иметь беду именно из-за недостатка психологов. Чтобы не случилось так, как было перед полномасштабным вторжением: о нем говорили все, а мы оказались не совсем готовы. Чтобы не произошло так, как в 2014 году: всем было ясно, что Россия так просто не остановится. Вот почему нужно начинать с подготовки квалифицированных психологов. Я была свидетелем того, когда непрофессиональные психологи приходили к защитникам, которые видели и испытывали страшную пытку, и травмировались сами психологи от осознания услышанной информации. Проект психологической помощи должен развиваться уже".

Юлия Паевская отметила, что по результатам ее работы с прошедшими российские тюрьмы и недавно вернувшимся может сказать, что их состояние неплохое.

"Для защитников, прошедших плен, очень важен пример человека, который прошел то же самое, но смог жить полноценно и снова улыбаться, он общается с людьми, "движует" делает все для победы, чтобы доказать миру: украинцы — нация победителей и ни один плен, и никакая пытка не может нас сломать."