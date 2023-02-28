Государство должно создать 2 миллиона рабочих мест для будущих ветеранов. Что для этого делается и готов ли предоставить вакансии бизнес?

По итогам войны с россиянами Украина получит 2 миллиона ветеранов, которым срочно потребуется работа с достойной зарплатой. Как стало известно "Бизнес Телеграфу", именно такую цифру взяло за основу Правительство для старта разработки программ трудоустройства бойцов ВСУ по возвращении домой. Точное количество мобилизованных, как раненых, так и погибших, является государственной тайной. Но обсуждение правительственных решений по созданию рабочих мест будет публичным. Следовательно, 2 миллиона ветеранов — определенный ориентир, который в дальнейшем будут использовать чиновники.

Ожидание и реальность

Генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев не скрывает, что в нынешнем состоянии бизнес не готов создать такое количество вакансий. И пока нет предпосылок, чтобы такая готовность появилась. "У людей просто не будет работы, — прогнозирует гендиректор ФРУ. — Экономику нельзя заставить работать командно-административным методом. Простой пример: металлургическая промышленность из-за войны потеряла несколько десятков тысяч рабочих мест металлургов. Эти люди сегодня без работы. Среди них тысячи людей, я уверен, мобилизованы в ВСУ. Когда они вернутся, то выяснят, что металлургических предприятий нет. Простой вопрос: куда им идти работать? Ответить должно государство."

Государство обязывает каждого работодателя сохранять рабочее место работника, мобилизованного в армию. Это предусмотрено Кодексом законов о труде. Формально по возвращении с фронта боец должен получить старое рабочее место и должность (но не зарплату). Реальность несколько иная. "За последний год экономика Украины упала на 30-40%. Треть предприятий закрылись. Если нет предприятия, где людям работать? Куда возвращаться? Нужно делать все возможное, чтобы помочь украинским предприятиям сохранять и создавать рабочие места — в частности, государственный заказ для них". А у нас даже Министерство обороны Украины закупает форму для военных у Турции", — отмечает Руслан Ильичев.

До вторжения россиян 24 февраля Азовсталь давала работу 10 тысячам металлургов. Теперь этого предприятия нет.

Рабочие группы вместо рабочих мест

В Правительстве есть отдельное министерство, Минветеранов, которое должно заниматься, прежде всего, созданием надлежащих условий для бойцов ВСУ, которые возвращаются с фронта в мирную жизнь. Пока это министерство работает над тем, что у чиновников всегда получается лучше всего — создает рабочие группы и разрабатывают стратегии. 25 февраля Минветеранов объявило о создании Рабочей группы для разработки закона об основных принципах государственной ветеранской политики. Кроме того, в министерстве вдохновенно пытаются выяснить, кого считать ветераном, а кого нет. Верификация статуса стала огромной проблемой для украинцев, которые отслужили и пытаются теперь доказать чиновникам, что действительно воевали. Все они должны быть внесены в Единый государственный реестр ветеранов. Впоследствии именно выписки из этого реестра гарантируют гражданам участие в государственных программах по трудоустройству. Жалобами на неудобную и сложную процедуру верификации статуса наполнена страница Минветеранов в Facebook.

Впрочем, заместитель министра по делам ветеранов Татьяна Калита проблемой это не считает: "Завершается наполнение реестра начальными данными. Механизм по учету и верификации статуса участника боевых действий отработан, данные об установленном статусе должным образом передаются от комиссий, принимающих соответствующее решение". Почему после присвоения статуса участника боевых действий (УБД) ветеран автоматически не видит себя в электронном государственном реестре — загадка, ответ на которую чиновникам Минветеранов оказался пока не под силу.

Первый замминистра по делам ветеранов Александр Порхун сообщил "Бизнес Телеграфу", что его ведомство готовит пилотные проекты по созданию Центров ветеранского развития на базе вузов. Это будет способствовать переобучению и будущему трудоустройству ветеранов. "С ветеранами в Центрах ветеранского развития будут работать карьерный советник, социальный педагог, психолог, юрист", — отметил Александр Порхун. В 2023 г. пилоты планируется реализовать на базе Винницкого национального технического университета, Львовского национального университета имени Ивана Франко и Днепропетровского университета таможенного дела и финансов. Станет ли это реальным правительственным инструментом борьбы с безработицей среди ветеранов, выяснят через год.

После демобилизации украинскому воину в Государственном центре ветеранского развития предложат услуги социального педагога, психолога и юриста, но не рабочее место.

Грантовые программы и компенсация 50% "минималки"

Больше конкретики по поводу путей решения проблемы трудоустройства ветеранов удалось найти в парламентском комитете по социальной политике. Ее глава

Галина Третьякова сообщила "Бизнес Телеграфу", что готовит изменения в государственный бюджет на 2023 год для финансирования грантовой программы, которая предусматривает получение 1 миллиона гривен на развитие бизнеса при трудоустройстве 4 человек, двое из которых — участники боевых действий. Программа должна заработать уже в этом году. Предполагается, что координировать его будет не Минветеранов, а Минэкономики. Программу планируется продолжать на следующие годы. Цель – 10% ветеранов должны стать предпринимателями и трудоустроить других ветеранов.

Еще одна инициатива в этом направлении вот-вот заработает. 10 февраля Кабмин расширил программу компенсаций работодателям за трудоустройство отдельных категорий безработных, в том числе участников боевых действий. Согласно постановлению, предприятиям в течение 6 месяцев будут компенсированы "50% фактических затрат на оплату труда, но не больше размера минимальной заработной платы". Другими словами, 3350 гривен ежемесячно в течение полугода государство будет доплачивать работодателю, если он возьмет на работу ветерана с белой зарплатой по договору не менее чем на 1 год. Это чем-то сродни программе трудоустройства инвалидов, которая результата не дала. В Украине даже до вторжения, в 2021 году, работали только 16,2% инвалидов.

Трудоустройство ветеранов, возвращающихся с фронта инвалидами – масштабная проблема, за которую чиновники еще даже не брались

Альтернатива – рост криминала

Война в Украине продолжается не с 2022, а с 2014 года, и очень странно, что государство только сейчас, под угрозой массовой безработицы людей в камуфляже, подступает к решению этой проблемы. У правительственных и парламентских инициатив в этой сфере нет единой координации, а следовательно, и единой стратегии. Серьезный риск в этом видит сапер Специальных сил обороны ВСУ Юрий Гудыменко, которій до вторжения россиян 24 февраля занимался политикой, ушел добровольцем, а теперь вернулся с фронта с ранением руки. Он считает огромной угрозой "советские" подходы к трудоустройству ветеранов: "Если каждую фирму обяжут взять на работу условно 3 ветеранов на 100 работников, это приведет к противоположным результатам. С одной стороны, это действительно какие-то гарантии трудоустройства, но в реальности получим то же, когда все фирмы в Украине обязали иметь в штате по крайней мере одного инвалида.Ты просто условно договариваешься с каким-то инвалидом, прописываешь его на какое-то абсолютно фейковое рабочее место, платишь ему мизерную зарплату только для того, чтобы выполнять нормы закона. В результате инвалид вроде и получает какие-то деньги, но он фактически не работает, он не социализируется, он сидит дома и раз в месяц ему сбрасываются деньги на карту просто потому, что таково требование законодательства. Такой путь — это катастрофа".

Если инициативы государства по трудоустройству ветеранов не сработают, Украина получит стремительное ухудшение криминогенной ситуации. "Будет расти криминал, это совершенно точно", — прогнозирует Юрий Гудыменко. Он считает, что бывшие бойцы ВСУ, имея навіки обращения с оружием и проведение совместных операций, легко объединятся в банды и найдут способ раздобыть деньги. Пока даже не хочется предполагать сценарий событий, при котором таких брошенных бойцов будет 2 миллиона.