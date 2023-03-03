"Никто не приказывает им, куда идти - направо или налево": стали известны детали об учениях военных США с бойцами ВСУ
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Американские генералы отмечают отличную подготовку украинских военных
Помимо поставок вооружения военные Соединенных Штатов проводят в Германии учения по планированию войны для украинских сил, чтобы помочь им обдумать предстоящие решения на поле боя.
О деталях этих учений сообщили в Reuters.
В частности, отмечается, что многодневные командно-штабные учения проводились на базе военных игр на базе армии США в Висбадене в Германии, которую в четверг посетил высший военный офицер США генерал армии Марк Милли.
Он отказался говорить о потенциальных сценариях боевых действий, которые украинские военные изучали.
Но уточнил, что учения включают в себя мыслительные упражнения для оценки возможных военных действий.
"Никто не говорит украинцам, идите налево или направо, делайте то или это. Это не работа международного сообщества", — сказал Милли.
В то же время генерал Дэррил Уильямс, командующий армией США в Европе, похвалил десятки украинских военнослужащих, присутствовавших на учениях, сказав, что они "очень, очень хороши".
Напомним, что украинские военные прибыли в Оклахому (США) для участия в учениях по использованию системы противоракетной обороны Patriot. А в Италию отправились бойцы, которым предстоит изучить комплексы противовоздушной обороны SAMP-T.
Также напомним, что пять стран готовы обучить украинских пилотов обращаться с боевыми истребителями 4-го поколения F-16 и другими. Союзники понимают, что современные самолеты нужны Украине не столько для ударов по позициям россиян, сколько для защиты гражданского населения и объектов критической инфраструктуры.